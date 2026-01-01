3 مصاحف وحضور زوجته السورية، تفاصيل أداء زهران ممداني اليمين الدستورية عمدةً لنيويورك (فيديو وصور)

18 حجم الخط

أدى زهران ممداني اليمين الدستورية، صباح اليوم الخميس، ليصبح رسميًا عمدة مدينة نيويورك، كأول عمدة مسلم يتولى منصب رئاسة المدينة الأكبر في الولايات المتحدة، حيث اختار محطة مترو أنفاق تاريخية مهجورة في مانهاتن لأداء مراسم اليمين.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن ممداني، المنتمي لـ الحزب الديمقراطي، استخدم ثلاث نسخ من المصحف الشريف خلال أدائه اليمين، سواء في محطة المترو أو لاحقًا خلال مراسم أخرى في مكتب البلدية.

كلمة مقتضبة في محطة مترو نيويورك

وقال ممداني في كلمة قصيرة عقب أدائه اليمين داخل محطة المترو: «إنه لشرف عظيم وامتياز لا يُنسى»، معربًا عن اعتزازه بهذه اللحظة التاريخية.

وأُقيم الحفل الخاص، الذي أشرفت عليه المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، إحدى حلفائه السياسيين، داخل محطة «سيتي هول» القديمة، وهي من أقدم محطات مترو الأنفاق في المدينة، وتتميز بسقوفها المقوسة وزخارفها المعمارية الفريدة.

https://x.com/AP/status/2006606059549634581?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2006606059549634581%7Ctwgr%5Ebb6f3ad30c1e6ddfed31aedf7af5bf8d2935f186%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Far%2FD985D985D8AFD8A7D986D98A-D8A3D988D984-D8B9D985D8AFD8A9-D985D8B3D984D985-D984D986D98AD988D98AD988D8B1D983-D98AD8A4D8AFD98A-D8A7D984D98AD985D98AD986-D981D98A-D985D8ADD8B7D8A9-D985D8AAD8B1D988%2Fa-75357828

زوجته السورية تمسك بالمصاحف

وشاركت زوجته، راما دواجى، وهي أمريكية من أصل سوري، في مراسم أداء اليمين، حيث أمسكت بثلاث نسخ من المصحف الشريف، وضع العمدة الجديد يده عليها أثناء القسم.

وفي أول تصريح له بصفته عمدة نيويورك، قال ممداني إن محطة المترو القديمة «شاهد على أهمية النقل العام في حيوية مدينتنا وصحتها وإرثها»، وذلك بالتزامن مع إعلانه تعيين مايك فلين مفوضًا جديدًا لوزارة النقل.

دعم سياسي واحتفال شعبي

واختتم ممداني كلمته قائلًا: «شكرًا جزيلًا لكم جميعًا، أراكم لاحقًا»، قبل أن يغادر المكان وسط تصفيق الحضور.

ومن المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية مرة أخرى مساء اليوم في احتفال رسمي كبير بقاعة المدينة، بحضور السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أحد أبرز الداعمين السياسيين له.

كما سيعقب ذلك احتفال شعبي في شارع برودواي، المعروف باسم «وادي الأبطال»، والذي يشتهر باستضافة مواكب الاحتفالات الكبرى في نيويورك.

رمزية مصاحف اليمين الدستورية

وخلال مراسم المترو، استخدم ممداني مصحفين: أحدهما يعود إلى جده، والآخر نسخة صغيرة نادرة تعود إلى أواخر القرن الثامن عشر أو أوائل القرن التاسع عشر، وهي جزء من مقتنيات مركز شومبورج لأبحاث الثقافة السوداء التابع لمكتبة نيويورك العامة.

ونقلت «أسوشيتد برس» عن هبة عابد، أمينة دراسات الشرق الأوسط والإسلام بالمكتبة، قولها إن هذه النسخة ترمز إلى تنوع المسلمين في نيويورك وانتشارهم التاريخي، مؤكدة أن المصحف، رغم صغر حجمه، يجسد معاني الإيمان والهوية في تاريخ المدينة.

وفي مراسم اليمين الرسمية التي ستُقام لاحقًا داخل مبنى البلدية، سيستخدم ممداني مصحفي جده وجدته، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول هذين المصحفين العائليين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.