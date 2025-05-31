السبت 31 مايو 2025
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صحة ومرأة

في اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، هيئة الدواء تكشف أعراض الانسحاب وبدائل النيكوتين

الإقلاع عن التدخين،
الإقلاع عن التدخين، فيتو

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح في اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين للمساعدة في ترك هذه العادة المضرة بالصحة.

نصائح هيئة الدواء في اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين 

وقالت هيئة الدواء المصرية إنه يجب على المدخن الاهتمام بتجنب مخالطة المدخنين والتخلص من كل منتجات التبغ في المنزل.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة معرفة الأعراض التي قد تصيب الشخص عند الإقلاع عن التدخين بسبب عدم الحصول على النيكوتين، ومنها: الشعور برغبة ملحة في التدخين، الشعور بالقلق، اضطرابات في النوم، فقدان التركيز، الشعور بالجوع  وبالاكتئاب.​

ونصحت  باستشارة الطبيب لاختيار البديل الطبي المناسب للنيكوتين، مثل:​

١-لاصقة جلد: تسمح بامتصاص النيكوتين عن طريق الجلد، ويتم نزعها قبل النوم.​

٢-أقراص استحلاب: أقراص تذوب في الفم لتوفر جرعة من النيكوتين.​

٣-علكة للمضغ: تمضغ العلكة للحصول على جرعة من النيكوتين، وينصح بعدم شرب الشاي أو القهوة أثناء مضغها حتى لا تؤثر على معدل امتصاص النيكوتين.​

٤-رذاذ فموي: محلول يتم رشه في شكل رذاذ داخل الفم. 

ويستخدم بمعدل بخة واحدة ويمكن استخدام بخة مرة أخرى إن فشلت الجرعة الأولى في التحكم في الأعراض.​

من جانب آخر حذرت منظمة الصحة العالمية من تعاطي التبغ،  مشيرة إلى أن التدخين يمكن أن يبدأ في إيذاء رئتي الطفل قبل ولادته.

واكدت منظمة الصحة العالمية أن الأطفال الذين يولدون لأمهات مدخنات تكون رئتهم أصغر ويزداد خطر إصابتهم بالربو في الغالب.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن التدخين في مرحلة المراهقة أو البلوغ يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالربو، ويزيد الأمر سوءًا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن التدخين غير المباشر يعرض الأطفال لخطر زيادة نوبات الربو، وقد يزيد من صعوبة التعامل مع الحالة.

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ونصحت بتجنب التعرض لدخان التبغ غير المباشر للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي وتيسير التدبير العلاجي لها، لا سيّما الربو. 

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الشعور بالجوع الدواء المصرية الإقلاع عن التدخين اعراض الانسحاب اكتئاب هيئة الدواء المصرية

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