أعراض الانسحاب عند الإقلاع عن التدخين وطرق علاجها

عندما يبدأ النيكوتين في مغادرة الجسم، يمكن أن تحدث تأثيرات انسحاب جسدية ونفسية، وقد يشتهي الشخص المزيد من النيكوتين ويختبر تغيرات في المزاج والتهيج، من بين أعراض أخرى، ويمكن أن يختلف الجدول الزمني لكل شخص.

النيكوتين هو المادة المسببة للإدمان الموجودة في منتجات التبغ، بما في ذلك السجائر والسيجار، وهي مادة كيميائية يمكن أن تؤثر على وظائف المخ لدى الشخص.

بمجرد أن يتكيف الجسم مع تناول النيكوتين بانتظام، قد يكون من الصعب الإقلاع عن التدخين بسبب الأعراض غير المريحة لانسحاب النيكوتين.

تبلغ أعراض الانسحاب ذروتها عادة بعد بضعة أيام ثم تنخفض على مدى بضعة أسابيع، وبعد هذا الوقت، يطرد الجسم معظم النيكوتين، وتكون تأثيرات الانسحاب نفسية بشكل أساسي، ,فقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

ما هو انسحاب النيكوتين؟

للنيكوتين تأثيرات مختلفة على جسم الشخص، وعندما يستخدم شخص ما منتجًا يحتوي على النيكوتين، مثل السجائر، يمتص جسمه النيكوتين من خلال بطانة الأنف والفم والرئتين، ومن هذه المواقع، يدخل إلى مجرى الدم.

عندما يصل النيكوتين إلى الدماغ، فإنه ينشط المناطق المعنية بمشاعر المتعة والمكافأة، كما أنه يعزز مستويات مادة كيميائية تسمى الدوبامين.

يؤثر النيكوتين أيضًا على مناطق في الدماغ تلعب دورًا في التنفس، والذاكرة، والشهية، ومعدل ضربات القلب.

ويؤدي استخدام النيكوتين لفترة طويلة إلى تغييرات في توازن الرسل الكيميائية في الدماغ.

وعندما يتوقف الشخص عن استخدام النيكوتين بسرعة، فإنه يعطل هذا التوازن الكيميائي، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تعرض الشخص لآثار جانبية جسدية ونفسية، مثل الرغبة الشديدة وانخفاض الحالة المزاجية.

يصف الخبراء هذا الاضطراب في المواد الكيميائية في الدماغ بأنه إدمان النيكوتين، وهو جزء من السبب الذي يجعل الناس يجدون صعوبة كبيرة في تقليل التدخين أو الإقلاع عنه.

أعراض انسحاب النيكوتين

أعراض الانسحاب من النيكوتين جسدية ونفسية.

والآثار الجانبية الجسدية لا تستمر إلا لبضعة أيام أثناء خروج النيكوتين من الجسم، ولكن الآثار الجانبية النفسية يمكن أن تستمر لفترة أطول بكثير.

على الرغم من أن الانسحاب من النيكوتين قد يكون غير سار، إلا أنه في الغالب لا يرتبط بأي مخاطر صحية، ومع ذلك، إذا تعرض الشخص لتغيرات كبيرة في ضغط الدم، فقد يؤثر ذلك على صحة قلبه.

وتشمل الأعراض النفسية لانسحاب النيكوتين ما يلي:

الرغبة الشديدة أو الشغف الشديد للنيكوتين

التهيج أو الإحباط

انخفاض الحالة المزاجية

صعوبة التركيز

القلق

تقلبات المزاج

ويعاني الأشخاص أيضًا من الأعراض الجسدية التالية لانسحاب النيكوتين:

الصداع

التعرق

الأرق

الرعشة

صعوبة النوم

الاستيقاظ في الليل

زيادة الشهية

تقلصات البطن

مشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإمساك

الجدول الزمني لانسحاب النيكوتين

يكون لدى كل شخص تجربة مختلفة لانسحاب النيكوتين، فيعاني بعض الأفراد من أعراض خفيفة فقط لبضعة أيام، بينما قد يعاني آخرون من اشتهاء شديد وأعراض تستمر لعدة أسابيع.

تظهر أعراض الانسحاب بعد 4 - 24 ساعة من تدخين الشخص لآخر سيجارة، وتبلغ الأعراض ذروتها بعد حوالي 3 أيام من الإقلاع عن التدخين ثم تهدأ تدريجيًا على مدار الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة التالية.

بعد حوالي ساعتين من تدخين سيجارة، يتخلص الجسم من حوالي نصف النيكوتين، وينخفض ​​المستوى تدريجيًا على مدار الأيام القليلة التالية حتى لا يعود بإمكانه التأثير على الجسم.

إلى جانب أعراض الانسحاب، يبدأ الأشخاص أيضًا في ملاحظة تغييرات إيجابية، وقد تشمل هذه:

تحسن حاسة الشم والتذوق

السعال الأقل

التنفس الأسهل، خاصة عند ممارسة الرياضة

علاج أعراض انسحاب النيكوتين

الإقلاع عن النيكوتين أمر صعب لأن الإدمان جسدي ونفسي، ويستفيد العديد من الأشخاص من منتجات بدائل النيكوتين وأشكال أخرى من الدعم خلال فترة انسحاب النيكوتين.

وتشمل علاجات انسحاب النيكوتين ما يلي:

العلاج ببدائل النيكوتين

العلاج ببدائل النيكوتين هو مصطلح شامل للمنتجات التي تعد بدائل للتبغ وتحتوي على كميات أقل من النيكوتين، وهي تشمل:

العلكة

لصقات الجلد

أجهزة الاستنشاق

بخاخات الأنف أو الفم

لا يوجد نوع واحد أفضل بالضرورة من نوع آخر، ومع ذلك، فإن الجمع بين أنواع مختلفة من العلاج ببدائل النيكوتين يمكن أن يكون له تأثير أقوى من طريقة واحدة بمفردها.

وجدت الأبحاث أن استخدام العلاج ببدائل النيكوتين يمكن أن يزيد من فرصة الإقلاع عن التدخين بنسبة 50 - 60٪، ويمكن لأي شخص استخدام العلاج ببدائل النيكوتين لتقليل جرعة النيكوتين تدريجيًا حتى لا يحتاج إلى استخدامه بعد الآن.

العلاج ببدائل النيكوتين هو علاج شائع وناجح لانسحاب النيكوتين ومع ذلك، لا يزال العديد من الأشخاص يعانون من بعض أعراض الانسحاب الخفيفة إلى المتوسطة.

على الرغم من أن العلاج ببدائل النيكوتين ينتج آثارًا جانبية، إلا أنه من الأسهل عادةً إدارتها من أعراض انسحاب النيكوتين بدون العلاج ببدائل النيكوتين، وتشمل الآثار الجانبية المحتملة للعلاج ببدائل النيكوتين:

الغثيان

الدوخة

الأرق

الصداع

انزعاج البطن

نصائح للتكيف مع انسحاب النيكوتين

يجب أن يتذكر الأشخاص أن العديد من الرغبات الشديدة لا تستمر إلا لمدة 10 - 20 دقيقة، وهذا يعني أنه عندما يشعر شخص ما برغبة شديدة في التدخين، يمكنه تشتيت انتباهه حتى تمر هذه الرغبة.

قد يجد الشخص أن النصائح والاستراتيجيات التالية تساعده على التعامل مع أعراض انسحاب النيكوتين:

إعداد نفسه ذهنيًا لحقيقة أعراض الانسحاب

إعداد قائمة بفوائد الإقلاع عن التدخين وإعادة قراءتها عندما تنتابه الرغبة الشديدة

أخذ أنفاس عميقة أو استخدام تقنيات استرخاء أخرى

ممارسة الرياضة بشكل أكثر انتظامًا أثناء الانسحاب، وخاصةً كنوع من تشتيت الانتباه عن الرغبة الشديدة

إضافة الضغط الاجتماعي من خلال إخبار الناس بقرار الإقلاع عن التدخين

تجنب المحفزات، مثل شرب الكحول أو زيارة أماكن معينة

ممارسة هوايات جديدة والبقاء مشغولًا

قضاء المزيد من الوقت مع الأصدقاء الذين لا يستخدمون النيكوتين

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