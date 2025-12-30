الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

"الديمقراطي الاجتماعي" يساند الصين ويحذر من تصعيد التوتر في مضيق تايوان

المصري الديمقراطي،
المصري الديمقراطي، فيتو
18 حجم الخط

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إنه يتابع باهتمام التطورات الأخيرة المرتبطة بالإعلانعن مبيعات أسلحة أمريكية إلى منطقة تايوان الصينية، مؤكدًا موقفه المبدئي الداعم لوحدة أراضي جمهورية الصين الشعبية، وتمسكه بمبدأ الصين الواحدة باعتباره أحد الثوابت المعترف بها في القانون الدولي، وقاعدة أساسية في العلاقات الدولية المعاصرة.

تايون شأن داخلي صيني 

وشدد الحزب، في بيان صادر عن أمانة العلاقات الخارجية، على أن قضية تايوان تظل شأنًا داخليًا صينيًا، مؤكدًا أن الحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة مضيق تايوان يتطلب تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر أو تعقيد الأوضاع، والدفع نحو الحلول السلمية والحوار السياسي، بما يخدم أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأكد أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، باعتبار ذلك مبدأً حاكمًا للنظام الدولي، وركيزة أساسية لضمان التعايش السلمي بين الدول وتجنب الصراعات، مشيرًا إلى أن أي إجراءات من شأنها الإخلال بهذه المبادئ تمثل تهديدًا للاستقرار الدولي.

أهمية الموقف المصري من قضية تايوان

كما ثمّن المصري الديمقراطي الموقف المصري الرسمي المتوازن، مشيدًا بالتزام الدولة المصرية الثابت بمبدأ الصين الواحدة، ورفضها لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول، وهو الموقف الذي عبرت عنه القيادة السياسية ووزارة الخارجية المصرية في مناسبات متعددة، بما يعكس حرص مصر على دعم الاستقرار الدولي واحترام قواعد الشرعية الدولية.

واختتم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانه بالتأكيد على ضرورة تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، والالتزام بالقانون الدولي، بما يسهم في خفض التوترات الدولية، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصرى الديمقراطى الاجتماعى العلاقات الخارجية المصري الديمقراطي الحزب المصري الديمقراطي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الديمقراطي الاجتماعي

الأكثر قراءة

كأس الأمم الأفريقية، نيجيريا تتقدم على أوغندا بهدف في الشوط الأول

رسميا، تونس تواجه مالي في دور الـ16 من أمم أفريقيا

المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر و6 آخرين في قضية جماعة إرهابية والمشدد10سنوات لـ 3متهمين

المغرب يواجه تنزانيا في دور الـ16 لأمم أفريقيا 2025

من بينها مصر، المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 لأمم أفريقيا 2025

بعد خسارة الأحمر أمام المقاولون، ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

ضبط شقيق كروان مشاكل وصديقه بتهمة إشعال شماريخ وتسببهما في احتراق سيارة

تونس تتعادل مع تنزانيا بهدف ويتأهلان لدور الـ16 بأمم أفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تبطل الصلاة بسبب خطأ في تشكيل القرآن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

معنى مزدجر، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة القمر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads