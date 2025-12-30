"الديمقراطي الاجتماعي" يساند الصين ويحذر من تصعيد التوتر في مضيق تايوان

18 حجم الخط

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إنه يتابع باهتمام التطورات الأخيرة المرتبطة بالإعلانعن مبيعات أسلحة أمريكية إلى منطقة تايوان الصينية، مؤكدًا موقفه المبدئي الداعم لوحدة أراضي جمهورية الصين الشعبية، وتمسكه بمبدأ الصين الواحدة باعتباره أحد الثوابت المعترف بها في القانون الدولي، وقاعدة أساسية في العلاقات الدولية المعاصرة.

تايون شأن داخلي صيني

وشدد الحزب، في بيان صادر عن أمانة العلاقات الخارجية، على أن قضية تايوان تظل شأنًا داخليًا صينيًا، مؤكدًا أن الحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة مضيق تايوان يتطلب تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر أو تعقيد الأوضاع، والدفع نحو الحلول السلمية والحوار السياسي، بما يخدم أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأكد أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، باعتبار ذلك مبدأً حاكمًا للنظام الدولي، وركيزة أساسية لضمان التعايش السلمي بين الدول وتجنب الصراعات، مشيرًا إلى أن أي إجراءات من شأنها الإخلال بهذه المبادئ تمثل تهديدًا للاستقرار الدولي.

أهمية الموقف المصري من قضية تايوان

كما ثمّن المصري الديمقراطي الموقف المصري الرسمي المتوازن، مشيدًا بالتزام الدولة المصرية الثابت بمبدأ الصين الواحدة، ورفضها لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول، وهو الموقف الذي عبرت عنه القيادة السياسية ووزارة الخارجية المصرية في مناسبات متعددة، بما يعكس حرص مصر على دعم الاستقرار الدولي واحترام قواعد الشرعية الدولية.

واختتم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانه بالتأكيد على ضرورة تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، والالتزام بالقانون الدولي، بما يسهم في خفض التوترات الدولية، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.