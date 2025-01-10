اصنعيه بنفسك في البيت، طريقة عمل السحلب الجاهز

طريقة عمل السحلب الجاهز، في البيت، من طرق المشروبات الشتوية التي يمكنك تحضيرها بكل سهولة، ولن تحتاجين لشراء بودرة السحلب الجاهزة مرة أخرى، حفاظًا على صحة أفراد أسرتك.



طريقة عمل السحلب الجاهز في البيت



وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، في السطور التالية، طريقة عمل السحلب الجاهز في البيت، زي الكافيهات، بكل سهولة، وبكل تفاصيله.

لتصنعي لأفراد أسرتك ألذ كوب من السحلب الساخن، بنفسك، للتوفير في الميزانية من جهة، ولتحافظي أيضا على صحتهم، وحتى لا يفضلون تناوله في الكافيهات.



مشروب السحلب البيتي



مكونات بودرة السحلب:

نصف كوب من حليب بودرة

نصف كوب من الأرز مطحون ناعم جدا

كوب من سكر البودرة

كوب من جوز الهند

4 ملاعق كبيرة من النشا

نصف كوب من السمسم

ملعقة من الفانيليا

(تمزج المكونات السابقة، وتحفظ في برطمان لحين الاستخدام).

لعمل 4 أكواب من مشروب السحلب:



4 أكواب من الحليب

سكر حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة من بودرة السحلب

فص مستكة مطحون مع ملعقة سكر

للتزيين:

قرفة ناعمة

جوز هند

مكسرات أو سوداني حسب الرغبة

خطوات عمل السحلب باللبن:

ويوضع الحليب في وعاء على النار، وقبل أن يسخن نضيف ملعقتين كبيرتين من بودرة السحلب (التي قمنا بإعدادها)، إلى السكر مع المستكة المطحونة ونحركهم جيدا" حتى لا تتكتل معنا بودرة السحلب في الحليب.

ثم ببطء شديد نبدأ بسكب السكر المخلوط بالسحلب والمستكة مع التحريك المستمر على النار، حتى يبدأ بالكثافة معنا الحليب على النار، وبعد الانتهاء من طهيه على النار، نسكبه في فناجين التقديم.

نرش الوجه بالقرفة الناعمة وجوز الهند والمكسرات أو السودانى المحمص، كلها إضافات اختيارية، حسب ذوق ورغبة كل فرد من أفراد الأسرة.

ويقدم ساخن وبألف هنا.

طريقة عمل البليلة، وجبة مغذية للفطار والعشاء



البليلة

طريقة عمل البليلة، من وصفات الوجبات المغذية عالية القيمة الغذائية، والبليلة من الأكلات العربية اللذيذة التي تقدم ساخنة، والتي تناسب جميع الأعمار حتى الرضع، الى جانب أن البليلة من المشروبات لذيذة الطعم، التي يفضلها الجميع.



وطريقة عمل البليلة من الطرق سهلة التحضير، كما أن قيمتها الغذائية عالية، نظرا لما تحتوي عليه من مكونات كلها صحية، والبليلة من الاطعمة اللذيذة التي تصلح كطبق تحلية، كما يمكن أن تكون وجبة فطار أو عشاء مفيدة ولذيذة ومشبعة، كما يمكن تقديمها للطفل الرضيع، وكذلك للحامل، وأيضا لمتبعي أنظمة الريجيم.



وطريقة عمل البليلة من الوصفات الاقتصادية غير المكلفة، وذلك لأن كل مكونات عمل البليلة رخيصة الثمن، فهي لا تحتاج إلا القمح واللبن والسكر.

طريقة عمل البليلة باللبن والمستكة

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل البليلة باللبن والمستكة، بأسرع خطوات؛ لتقدميها لأفراد أسرتك، خاصة الأطفال الصغار.

مكونات عمل البليلة:

نصف كيلو قمح مقشور “قمح بليلة”

2 كوب لبن حليب

نصف كوب سكر

مستكة

إضافات حسب الرغبة:

قشطة

جوز هند

مكسرات مجروشه

زبيب

رشة قرفة

خطوات عمل البليلة

اغسلي قمح البليله جيدا، ثم قومي بتصفيته، ثم ضعيه على النار مع قليل من الماء واتركيه يغلي قليلا.

ارفعيه عن النار، واتركيه لمدة ساعتين، وستجدين وزنه قد تضاعف وحبة القمح تفتحت، وتشرب المياه.

بعد مرور الساعتين، أضيفي القليل من الماء، وضعيه على النار نحو 10 دقائق.

بعد ذلك أحضري اللبن الحليب بالقدر المناسب لعدد الأكواب التي تريدينها، وأذيبي فيه السكر حسب الرغبة، وأضيفي إليه المستكة، واتركيه على النار حتى يسخن جيدا.

في هذه الأثناء ضعي البليلة في أطباق التقديم، وبعد الانتهاء من تسخين اللبن أضيفيه إليها، وزيني الوجه بالمكسرات أو السوداني.

وبألف هنا.

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