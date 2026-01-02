تأجيل تصوير فيلم "شمشون ودليلة" بعد انتهاء موسم دراما رمضان

18 حجم الخط

قررت الشركة المنتجة لفيلم “شمشون ودليلة”، الذي يجمع مي عمر وأحمد العوضي للمرة الأولى، لتأجيل تصوير المشاهد المتبقية من الفيلم، بعد الانتهاء من موسم دراما رمضان المقبل.

وكشف مصدر من داخل الفيلم في تصريحات خاصة لفيتو، أنه لم يتبق سوى أسبوع واحد على انتهاء الفيلم، إلا أن انشغال أحمد العوضي بتصوير مسلسل “علي كلاي”، في الوقت التي تنشغل فيه أيضا مي عمر بتصوير مسلسل “الست موناليزا”، جعل الشركة المنتجة تؤجل التصوير إلى شهر مايو المقبل، بعد الانتهاء من تصوير الأعمال الرمضانية.

وأضاف المصدر أنه من المفترض أن يتم تصوير بعض مشاهد الفيلم خارج مصر، لكن لم يتم الاستقرار على إحدى الدول الأوروبية حتى الآن.

وكان قد بدأ النجم أحمد العوضي والنجمة مي عمر تصوير أول المشاهد داخل لوكيشن "شمشون ودليلة" واحتفلا ببدء التصوير وسط حضور صناع العمل منهم: المنتج كريم السبكي والممثل الشاب أحمد عصام السيد والمخرج رؤوف السيد وغيرهم العديد وسط أجواء من الفرح والبهجة بينهم.

أبطال فيلم شمشون ودليلة

يذكر أن فيلم «شمشون ودليلة» من بطولة أحمد العوضي، مي عمر، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج أحمد وكريم السبكي، وإخراج رؤوف السيد، ومن المقرر طرحه بدور العرض خلال العام الحالي.

وتم رصد ميزانية ضخمة لخروج الفيلم بأفضل صورة إنتاجية، ويجري حاليًا الاستقرار على دولة أوروبية لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك، في إطار السعي لتقديم عمل بمواصفات عالمية.

