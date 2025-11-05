أحمد العوضي ومي عمر داخل ملهى ليلي ضمن أحداث "شمشون ودليلة"

18 حجم الخط

داخل ملهى ليلى يواصل النجمان أحمد العوضي ومي عمر تصوير عدد من مشاهد فيلمها الجديد “شمشون ودليلة”، ومن المفترض أن يستمر التصوير لمدة يومان، والمشاهد التي يتم تصويرها عبارة عن مشاجرة بين شمشون “أحمد العوضي” مع أحد الرجال المطاردين لدليلة.



وكان قد بدأ النجم أحمد العوضي والنجمة مي عمر تصوير أولى المشاهد داخل لوكيشن "شمشون ودليلة" واحتفلوا ببدء التصوير وسط حضور صناع العمل منهم: المنتج كريم السبكي والممثل الشاب أحمد عصام السيد والمخرج رؤوف السيد وغيرهم العديد وسط أجواء من الفرح والبهجة بينهم.

يذكر أن فيلم «شمشون ودليلة» من بطولة أحمد العوضي، مي عمر، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج أحمد وكريم السبكي، وإخراج رؤوف السيد، ومن المقرر طرحه بدور العرض خلال العام المقبل.

وتم رصد ميزانية ضخمة لخروج الفيلم بأفضل صورة إنتاجية، ويجري حاليًا الاستقرار على دولة أوروبية لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك، في إطار السعي لتقديم عمل بمواصفات عالمية.

ويعد هذا هو أول تعاون سينمائي بين مي عمر وأحمد العوضي، فيما يجمع النجمين في إطار قصة رومانسية مشوقة مستوحاة من أسطورة "شمشون ودليلة" الشهيرة، ولكن برؤية عصرية تناسب الذوق العام والجمهور المصري والعربي.

