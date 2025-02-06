بالأسماء..تفاصيل شخصيات نجوم رمضان 2025.. العوضى بطل شعبى..ومكى بلطجى تائب..ومى عمر راقصة

يترقب الجمهور فى كل عام دراما رمضان بكواليسها وتفاصيلها وأسرارها، وأكثر ما يلفت أنظاره طبيعة الشخصيات التى يجسدها نجوم الصف الأول. “فيتو” حصلت على معظم ملامح الأدوار التى يجسدها نجوم رمضان 2025 فى هذه السطور والتى تنطلق من أرضية مجتمعية بحتة، حيث تتنوع بين رجل الأعمال واللص التائب والنصاب والفتوة وغيرها من الشخصيات المصرية المعروفة.

أحمد العوضى نجم الحارة الشعبية

بشخصية فهد البطل يظهر الفنان أحمد العوضى بسباق دراما رمضان 2025، وهو بطل الحارة الشعبية للمنطقة التى يسكن فيها، حيث يلعب أحمد العوضى شخصية فهد الذى نشأ فى إحدى قرى الصعيد، ولكن بسبب مشاكل تعرضت لها أسرته نزل للقاهرة بحثًا عن لقمة العين هو وأسرته، العمل من تأليف محمود حمدان واخراج محمد عبدالسلام ومن انتاج شركة سينرجى.

أحمد مكى بلطجى تائب

«شمس» هو اسم الشخصية التى يقدمها الفنان أحمد مكى ضمن أحداث مسلسله الجديد «الغاوي»، وهو يعيش بمنطقة عين شمس، وكان من أخطر البلطجية فى هذه المنطقة ولكنه يتوب ويبدأ طريق الهداية، العمل من تأليف هانى سرحان، ومن إنتاج شركة سينرجي، من إخراج محمد العدل.

محمد رجب.. نصاب ذو كاريزما

«طه الحلانجي» نصاب ذو كاريزما رجال الأعمال، يحاول أن يكون ضحاياه من كبار رجال الأعمال فقط، هى الشخصية التى يقدمها الفنان محمد رجب ضمن أحداث مسلسله الجديد «الحلانجي»، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، ومن انتاج ممدوح شاهين

مصطفى شعبان.. تاجر آثار

يلعب الفنان مصطفى شعبان شخصية «حكيم»، ويجد نفسه فى مواجهة مطاردة مافيا الآثار، المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

أحمد آمين.. لص تائب فى عصر الاحتلال

يقوم بالعديد من عمليات السرقة لأهل القرية التى يقوم بها، ولكنه أثناء الاحتلال الانجليزى يتوب من هذا الأمر، العمل مكون من 15 حلقة ويُشارك فى بطولة مذكرات نشال بجانب أحمد أمين، كل من ركين سعد، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن محمد، وهو من إخراج حسام على ومن تأليف عبدالرحمن جاويش.

ياسمين صبري.. بائعة ملابس

لأول مرة تظهر الفنانة ياسمين صبرى بشخصية ربة منزل خلال مسلسلها الجديد «ضل حيطه»، حيث تلعب شخصية سيدة تعمل بائعة ملابس كى تساعد زوجها، ولكنها تكتشف خيانته لها، ويشارك فى العمل كل من نيقولا معوض، عابد عناني، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، وغفران محمد، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

ياسمين عبدالعزيز تعود للرومانسية

من خلال مسلسلها الجديد «وتقابل حبيب» تعود الفنانة ياسمين عبدالعزيز للرومانسية مرة أخرى، حيث تدخل فى أزمات فى بداية العمل مع طليقها خالد سليم، بسبب خيانته لها، ومحاولة العودة لها، ويشارك فى العمل كل من رشوان توفيق، نيكول سابا، ندى موسى، حنان سليمان، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري.

مى عمر.. راقصة درجة ثالثة

«أش أش» شخصية جديدة تقدمها الفنانة مى عمر خلال عمل درامى يحمل نفس الاسم، وسيتم عرضه خلال سباق رمضان، وتعمل أش أش راقصة درجة ثالثة بأحد كباريهات شارع الهرم، وتدخل فى صراعات كثيرة مع المعلم «رجب الجربتلى» والذى يلعب دوره الفنان ماجد المصري، العمل من تأليف وإخراج محمد سامي، والعمل من انتاج الصدف للإنتاج الصوتى والمرئى المحدودة.

غادة عبدالرازق ترتدى ثوب تحية كاريكا

«شفعات» شخصية جديدة تقدمها الفنانة غادة عبدالرازق خلال سباق رمضان، ولكن سبق وقدمتها الفنانة الراحلة تحيه كاريكا فى فيلم «شباب امرأة»، والعمل كتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه أحمد حسن وتنتجه شركة فينومينا مسلسل شباب امرأة.

نيللى كريم.. تواجه صعوبات الحياة

«كريمة» الأخت الكبرى لثلاث شقيقات يعشن فى إحدى القري، هى الشخصية التى تلعبها الفنانة نيللى كريم خلال أحداث مسلسل ناقص ضلع، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير.

دنيا سمير غانم.. فتاة شديدة الثراء

تلعب الفنانة دنيا سمير غانم خلال مسلسلها الجديد «عايشة الدور» شخصية فتاة شديدة الثراء تحاول أن تكسب كل شىء بالمال، إلى أن تقابل أحد الشباب الذى يقلب حياتها رأس على عقب، والعمل من انتاج أحمد السبكى ومن تأليف كريم يوسف، واخراج أحمد الجندي.

آسر يس.. تاجر عملة

يلعب الفنان أسر يس شخصية رجل أعمال يتاجر فى العملة، خلال مسلسه الجديد «الحب كله»، والعمل من إخراج تامر محسن، وهو من إنتاج شركة سعدى جوهر «ميديا هب»

محمد هنيدي.. محامِ يدافع عن حقوق الإنسان

يدخل الفنان محمد هنيدى فى غيبوبة لمدة 20 عامًا خلال أحداث مسلسله الجديد شهادة معاملة أطفال، ويبدأ التحسن فى حالته الصحية خلال الحلقة الأولى من العمل، ويعود لعمله كمحام يدافع عن حقوق الأنسان، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج وائل فرج.

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