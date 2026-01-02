الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

غرفة السلع تصرف منحة مالية لأسر الأعضاء المتوفين اعتبارا من يناير الجاري

علي غنيم رئيس غرفة
علي غنيم رئيس غرفة السلع والعاديات
أعلنت غرفة السلع والعاديات السياحية برئاسة علي غنيم، عن صرف منحة مالية بقيمة 20 ألف جنيه تقدم  إلى عائلة العضو المتوفى الصادر باسمه الترخيص السياحي.

صرف منح الوفاة من غرفة السلع والعاديات 

يأتي ذلك في إطار حرص الغرفة على دعم أعضائها والوقوف بجانبهم في مختلف الظروف، وتأكيدا لدورها المجتمعي في تقديم المساندة اللازمة لأسر الأعضاء في الأوقات العصيبة تعزيزًا لمبدأ التكافل والتعاون.

وأوضحت الغرفة أن هذه المنحة تصرف في حالات الوفاة الطبيعية فقط، ولا تصرف في حالات الأوبئة أو الكوارث الطبيعية.

ضوابط صرف منحة غرفة السلع للورثة الشرعيين

وأشارت الغرفة إلى أن صرف المنحة يتم وفق ضوابط محددة، حيث تصرف المبالغ للورثة الشرعيين فقط بعد تقديم إعلام الوراثة على أن يتم توزيع نصيب كل مستحق بشكل منفصل طبقًا للإعلام مع اشتراط أن يكون المستحقون قد بلغوا سن الرشد وتوقيع كل منهم على استلام المبلغ وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للسارية، وفي حال وجود قصر بين الورثة يجب تقديم قرار الوصاية  على أن يقوم الوصي باستخراج موافقة من النيابة الحسبية لإيداع نصيب القاصر في حساب بنكي باسمه حتى بلوغه سن الرشد أو استلام المبلغ بمعرفة الوصي وفق ما تقرره النيابة.

كما أكدت الغرفة ضرورة استيفاء عدد من الاشتراطات العامة لصرف المنحة منها أن يكون العضو المتوفى قد سدد كامل الاشتراكات المستحقة عليه قبل تاريخ الوفاة وتقديم شهادة الوفاة وإعلام الوراثة ضمن المستندات الأساسية، مع إمكانية الصرف لأحد الورثة بموجب تفويض رسمي من باقي الورثة.

وأضافت الغرفة أن المنحة تصرف  خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بعد استكمال المستندات المطلوبة موضحة أن تطبيق العمل بهذا النظام سيبدأ على أي حالة وفاة ترد إلى الغرفة اعتبارًا من 1 يناير 2026.

ويأتي هذا القرار تأكيدا  لالتزام غرفة السلع والعاديات السياحية بتقديم الدعم الاجتماعي لأعضائها وأسرهم وتعزيز شبكة الأمان التي توفرها لهم في مواجهة الظروف الطارئة بما يعكس حرص الغرفة على ترسيخ قيم التضامن والمسؤولية داخل قطاع السياحة.

