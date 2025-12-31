الكهرباء: توفير في استهلاك الوقود بقيمة 40.4 مليار جنيه خلال 2025

18 حجم الخط

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تغيير خطة نمط التشغيل واتخاذ عدد من الإجراءات لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي

وأوضحت وزارة الكهرباء، أنه تم الاستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة والإستمرار، مع الجولات الميدانية والزيارات المفاجئة للتحقق من تشغيل الخطة الموضوعة، والتى حققت نجاحًا فى خفض إستهلاك الوقود، وزيادة كفاءة محطات التوليد لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة بأعلى كفاءة وأقل فقد.

وأشارت إلى أنه تم تقليل الإعتماد على الطاقة التقليدية حيث تم تخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التوربينات التقليدية لتصل إلى 49 جيجاوات بدلًا من 69 جيجاوات، وبلغ مقدار الوفر في الوقود خلال العام الماضي حوالى 1854 مليون م3 بقيمة تصل إلى حوالي 40.4 مليار جنيه، وتساعد هذه الإجراءات فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة وخفض معدل إستهلاك الوقود المستخدم لإنتاج وحدة الطاقة، حيث انخفض من أكثر من 180 جم / ك.و.س، إلى أقل من 170 جم/ ك.و.س.

الاستراتيجية المعتمدة للطاقة عام 2040

يواصل قطاع الكهرباء العمل والجهود للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية فى إطار رؤية شاملة لدعم التحول الطاقى في ضوء اهتمام الدولة وبرنامج عمل الوزارة واستراتيجية الطاقة الطموحة والمتكاملة التي تم إعدادها حتى عام 2040 والتي تستهدف تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 وقد تم الاتفاق على كل مشروعات الطاقات المتجددة في 2030 وبقدرات تزيد عن المخطط له، بالإضافة إلى بطاريات تخزين الطاقة، وأكثر من 65% عام 2040 متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، و2.8 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية، و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، والاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة بإستخدام تقنية البطاريات لأول مرة بقدرات تصل إلى 3 جيجاوات ساعة لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية.

