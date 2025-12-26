الفنان محمد خميس يحتفل بحفل زفافه بالجلباب الصعيدي (صور)

18 حجم الخط

احتفل الفنان والمرشد السياحي محمد خميس بحفل زفافه وسط المقربين في أجواء عائلية

حفل زفاف محمد خميس

وظهر محمد خميس في حفل زفافه بالجلباب الصعيدي في مشهد يعكس عادات وتقاليد الصعيد

وحل الفنان محمد خميس ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم منى الشاذلي" والمذاع عبر شاشة "ON"، وذلك عقب نجاح فيديوهاته التي يقدمها عن الحضارة المصرية خلال الآونة الأخيرة، والتي لاقت نجاحا وتفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أوضح "خميس" أنه اتجه لتقديم تلك الفيديوهات على السوشيال ميديا بسبب شغفه بالحضارة المصرية القديمة وحبه للآثار. وأوضح أن الأمر الذي دفعه جديا لاتخاذ تلك الخطوة عندما استمع إلى جملة أثرت فيه نفسيا لأنها قيلت بطريقة محبطة، وهي "يا ريت نشوف مصر دي من فوق"، فشعر وقتها أنه يمكن أن يقدم للناس معلومات عن أماكن في مصر بطريقة الحكايات.

لفت إلى أنه درس في كلية طب الأسنان وتخرج عام 2000. موضحا أن حبه للآثار دفعه لدراسة الإرشاد السياحي، إذ أن حبه للآثار والحضارة المصرية بدأ من القراءة وبحثه عن الموضوعات التي تنال على شغفه.



أكّد الفنان محمد خميس أنه يؤمن دائمًا بأهمية تعزيز الشغف بالدراسة الأكاديمية، مشيرًا إلى أن مجرد امتلاك الشغف لا يكفي وحده لذلك قرر دراسة الإرشاد لتعزيز أهمية الفيديوهات التي يقدمها عن السياحة. قائلا: "لما بحس إن عندي شغف في منطقة معينة، ما بسيبوش لمجرد الشغف".



أضاف: "الدراسة الأكاديمية بتنسق دماغي، بترتب أفكاري، وبتنور لي على مناطق ما كنتش واخد بالي منها.. حتى لما أتكلم عن المعلومة أبقى عارف جاي منين ورايح فين، ومن غير شك أو تردد".

أعرب "خميس" عن سعادته بحصوله على دبلومة الإرشاد من جامعة الفيوم، موجهًا الشكر لجميع الأساتذة الذين وصفهم بـ"شديدي الأهمية"، مؤكدًا أن الدراسة ساعدته في تطوير العديد من الجوانب الفكرية لديه وجعلتها أكثر اتساقًا وترابطًا.



كما أكّد على أنه قرر منذ 4 سنوات إطلاق مبادرة لحكاية حكايات عن أبرز الآثار التي يزورها، وبدأ يعلن عنها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لينضم إليه عدد من المتابعين فيما بعد.

