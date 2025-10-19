الأحد 19 أكتوبر 2025
التزام وانضباط في موقف فارسكور بدمياط بعد تطبيق التعريفة الجديدة (صور)

متابعه داخل المواقف
متابعه داخل المواقف بدمياط لسيارات الأجرة للتاكد من التسعيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، برئاسة محمد محجوب، جولة ميدانية موسعة داخل الموقف العام لسيارات الأجرة بالمدينة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بضرورة التأكد من تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والإعلان عنها بشكل واضح داخل جميع المواقف.

جولة ميدانية للتفتيش على الالتزام بالتعريفة

وخلال الجولة، تم التأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، ووجود ملصقات واضحة على السيارات تتضمن خط السير والتسعيرة الرسمية، فضلًا عن متابعة مدى التزامهم بالإعلان عنها داخل الموقف.

حملات متابعه داخل المواقف بدمياط لسيارات الأجرة للتاكد من التعريفه الجديدة 
حملات متابعه داخل المواقف بدمياط لسيارات الأجرة للتاكد من التعريفه الجديدة 

وأكدت الوحدة المحلية أنه لم يتم رصد أي مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالتعريفة أو الامتناع عن نقل الركاب، مشيرةً إلى استمرار حملات المتابعة الميدانية لضمان استقرار المنظومة ومنع أي استغلال للمواطنين.

