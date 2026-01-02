استجابة لشكوى بمواقع التواصل، إزالة تراكمات القمامة بشارع مستشفى دار الأمومة بدمنهور (صور)

18 حجم الخط

كلف محمد مسعود بهنسي – رئيس مركز ومدينة دمنهور بسرعة التعامل مع الشكوى المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تراكم كميات من القمامة والمخلفات بشارع مستشفى دار الأمومة وتفرعات النادي، وما تمثله من مظهر غير حضاري ومخاطر صحية وبيئية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

حملة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات من الموقع



وعلى الفور، تم الدفع بحملة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات من الموقع، ورفع كافة التراكمات وإعادة النظافة والانضباط للشارع، وذلك تحت إشراف عبير عبد القادر مدير إدارة الرقابة والمتابعة والمشرف على منظومة النظافة، مع التأكيد على تكثيف المتابعة الميدانية.

رفع المخلفات والقمامة خلف الصرف المغطى

وفي سياق متصل، تم خلال الوردية الثالثة أيضًا رفع المخلفات والقمامة خلف الصرف المغطى بنطاق هندسة شبرا بحري (1)، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار تراكم المخلفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

إزالة 250 حالة إشغال



قاد محمد مسعود بهنسى – رئيس مركز ومدينة دمنهور، حملة مكبرة وحاسمة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بشارع الروضة بدمنهور ، أحد الشوارع الحيوية بالمدينة، والتي تمثل عائقًا لحركة السير وتهديدًا لسلامة المواطنين،وأسفرت الحملة عن إزالة 250 حالة إشغال متنوع، رفع 5 تند صاج، إزالة 6 أكشاك مخالفة، رفع 18 حاجزًا خرسانيًا، تشميع 5 محلات لإشغال الطريق والعمل بدون ترخيص، وذلك بالتنسيق الكامل مع شرطة مرافق دمنهور، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

