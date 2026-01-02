فريق بحث لضبط المتهم بالاعتداء على شاب بسلاح أبيض في القاهرة

18 حجم الخط

تواصل أجهزة أمن القاهرة، جهودها لضبط المتهم بالاعتداء على شاب بسلاح أبيض محدثًا إصابته، بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وذلك من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات حول تواجد المتهم للقبض عليه.

وتلقت قوات الأمن بلاغ من أسرة شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، يفيد بتعرض نجلهم، لاعتداء بسلاح أبيض في الشارع من قبل شخص، أسفر عن إصابته بتشوه في الوجه، أثناء وجوده مع عدد من أصدقائه لشراء بعض الاحتياجات بشكل طبيعي بدائرة القسم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وأكدت أسرة الشاب، أن الواقعة بدأت بقيام شخص بسبّ نجلهم دون أي سبب واضح، ما أدى إلى مشادة كلامية تدخل على إثرها الموجودون في المكان لفضّها ومنع تطورها.

وأضافت الأسرة أن المعتدي عاد بعد نحو نصف ساعة، واستغل عدم انتباه الشاب، واعتدى عليه بسلاح أبيض في الوجه، قبل أن يفرّ هاربًا باستخدام دراجة نارية.

القبض على عاطل هاجم بائعة بمحل للأجهزة الكهربائية وحاول سرقة الخزينة

وعلي جانب اخر كانت قد ألقت قوات أمن الجيزة القبض على عاطل اعتدى على بائعة في محل للأجهزة الكهربائية باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابتها بجروح عدة، وذلك بعد محاولته سرقة خزينة المحل في دائرة قسم شرطة الطالبية.

ووفقًا للمصادر، فإن البائعة استغاثت بالأهالي الذين سارعوا بمساعدتها، وتمكنوا من محاصرة المتهم حتى وصول الشرطة، التي قبضت عليه فور وصولها إلى موقع الحادث.

كان العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بمطاردة أحد الأشخاص بعد محاولته سرقة المحل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم القبض على المتهم.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم قام بتهديد البائعة داخل المحل بـ سلاح أبيض، ثم حاول سرقة الخزينة، إلا أن البائعة تمكنت من الاستغاثة بالأهالي الذين تمكنوا من محاصرة المتهم حتى وصول قوات الشرطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

