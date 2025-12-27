زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر يضرب تايوان

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت أن زلزال قوى بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، ضرب جزيرة تايوان، وفق ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن الزلزال كان قويًا وشعر به السكان في عدة مناطق، دون ورود معلومات فورية عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية حتى الآن.

وتواصل السلطات التايوانية تقييم الوضع ومتابعة الأضرار المحتملة، وسط تحذيرات من هزات ارتدادية قد تضرب المنطقة خلال الساعات المقبلة.

وفي وقت سابق لقي 14 شخصًا على الأقل مصرعهم واعتُبر 30 آخرون في عداد المفقودين، إثر انهيار سد طبيعي على نهر في شرق تايوان التي ضربها الإعصار المدمّر راجاسا، بحسب ما أعلنت السلطات المحليّة في الجزيرة.

إعصار مدمر يضرب تايوان

وقال لي كوان-تينج، المسؤول الإعلامي في حكومة مقاطعة هوالين، إنَّه "تأكَّد مقتل 14 شخصًا وإصابة 18 آخرين بجروح".

وأضاف أنَّ "عدد المفقودين كان، وفقا للوكالة الوطنية للإطفاء، 30 شخصًا، وفرقنا تواصل البحث".

وأدَّت الأمطار الغزيرة التي حملها الإعصار راجاسا معه إلى انزلاق أرضي تسبّب بانهيار سدٍّ طبيعي كان يحبس خلفه مياه بحيرة تشكّلت في الجزء العلوي من نهر ماتايان.

وتسبَّب انهيار السدِّ بفيضان مياه البحيرة، ممَّا أدَّى إلى انهيار جسر، وإغراق قرية مجاورة، ومحاصرة مئات الأشخاص، بحسب السلطات.

