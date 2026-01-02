أمنياتي للتعليم المصري في 2026

18 حجم الخط

أمنياتي في 2026 للتعليم ما قبل الجامعي هي التركيز على التربية السليمة، وتعليم النشء معاني الرجولة والوطنية والقيم والأخلاق المصرية والعربية الأصيلة، وذلك بتكاتف من وزارات التربية والتعليم والثقافة والأوقاف وكذلك الإعلام والأزهر الشريف والقوات المسلحة، وأن يكون إعداد المناهج بتنسيق بين هذه الجهات.

وأما عن أمنياتي للتعليم الجامعي، وهي أن أرى فخامة الرئيس السيسي يترأس لجان اختيار رؤساء الجامعات، مثلما رأيناه مؤخرًا في لجان كثيرة آخرها لجنة اختيارات كشف الهيئة لدعاة وزارة الأوقاف، وقبلها لجان اختيار الكليات العسكرية وكلية الشرطة.

وأتمنى كذلك أن تكون هناك خطط تطوير حقيقية، مقترنة بنظام متابعة صارم وتقييم أداء لرؤساء الجامعات الحكومية، ومتابعة نسب إنجاز الخطط التي تقدموا بها عند ترشحهم لرئاسة الجامعة متابعة حقيقية من الجهات الرقابية ووزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي.

وأن تكون البرامج الجامعية مقترنة بالتوظيف، وألا أرى خريجًا واحدًا عاطلًا عن العمل. وأن يتم إعادة النظر في سياسة قبول الطلاب في التخصصات التي تمثل مفرخة للبطالة، بحيث تتخلى الدولة عن دعمها للتخصصات التي تقدم عاطلين للمجتمع وبها فائض يزيد عن حاجة سوق العمل، ويتوقف تعيين معيدين بها إلى أجل غير مسمى.

