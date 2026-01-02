الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

أمنياتي للتعليم المصري في 2026

18 حجم الخط

أمنياتي في 2026 للتعليم ما قبل الجامعي هي التركيز على التربية السليمة، وتعليم النشء معاني الرجولة والوطنية والقيم والأخلاق المصرية والعربية الأصيلة، وذلك بتكاتف من وزارات التربية والتعليم والثقافة والأوقاف وكذلك الإعلام والأزهر الشريف والقوات المسلحة، وأن يكون إعداد المناهج بتنسيق بين هذه الجهات.

 

وأما عن أمنياتي للتعليم الجامعي، وهي أن أرى فخامة الرئيس السيسي يترأس لجان اختيار رؤساء الجامعات، مثلما رأيناه مؤخرًا في لجان كثيرة آخرها لجنة اختيارات كشف الهيئة لدعاة وزارة الأوقاف، وقبلها لجان اختيار الكليات العسكرية وكلية الشرطة. 

 

وأتمنى كذلك أن تكون هناك خطط تطوير حقيقية، مقترنة بنظام متابعة صارم وتقييم أداء لرؤساء الجامعات الحكومية، ومتابعة نسب إنجاز الخطط التي تقدموا بها عند ترشحهم لرئاسة الجامعة متابعة حقيقية من الجهات الرقابية ووزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي. 

 

وأن تكون البرامج الجامعية مقترنة بالتوظيف، وألا أرى خريجًا واحدًا عاطلًا عن العمل. وأن يتم إعادة النظر في سياسة قبول الطلاب في التخصصات التي تمثل مفرخة للبطالة، بحيث تتخلى الدولة عن دعمها للتخصصات التي تقدم عاطلين للمجتمع وبها فائض يزيد عن حاجة سوق العمل، ويتوقف تعيين معيدين بها إلى أجل غير مسمى.

توسيع صلاحيات وزارة التعليم العالي للنهوض بسوق العمل

رشقات يومية من الشائعات ببصمة إخوانية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمنيات عام 2026 التعليم التعليم العالي التربية والتعليم القيم والأخلاق فيتو بوابة فيتو د محمد شعيب

مواد متعلقة

النضال الافتراضي لشياطين المحظورة

حوكمة وتقييم أداء نواب البرلمان لتعظيم الاستفادة منهم

الغش الانتخابي وغش المدارس في قبضة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السميع العليم في حلايب (بث مباشر)

قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف

قفزة جديدة في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 2 يناير 2026

الرعاية الصحية: إجراء 2600 جراحة قلب مفتوح للكبار والأطفال بنسب نجاح تضاهي المعدلات العالمية

انخفاض جديد بالقاهرة والصغرى "تلج" بالصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

بعد رحيل المدرب المفاجئ، موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

بخط يده، رسالة تعزية المرشد الإيراني في قاسم سليماني

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي

16 ألف جنيه لطن الصفيح، أسعار الخردة في ختام تعاملات الأسبوع

سعر صرف الدولار في المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بمواجهة ضائقة مالية

دعاء صباح يوم الجمعة مستجاب، لا تفوته

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads