حوكمة وتقييم أداء نواب البرلمان لتعظيم الاستفادة منهم

18 حجم الخط

من حق الشعب الاطلاع دوريًا على أداء نوابه الذين انتخبهم. وبذلك يتم تكوين صورة واضحة، ومساعدة المواطن في الإدراك والوعي على مدار خمس سنوات، حتى لا يتم خداعه في أيام الانتخابات المعدودة برشوة انتخابية أو وعود كاذبة.

وما حدث في الشارع المصري من تجاوزات نتيجة للجهل السياسي للمواطنين، تتحمل الجهات البرلمانية والإعلامية والثقافية والجامعية والأحزاب المسئولية التضامنية عنه، وهو ما أصاب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحزن وجعله يستنكر ذلك، واتخذ إجراءات لم يسبقه فيها أحد من العالمين.

فالنائب البرلماني في حكم الموظف العام، وأي موظف عام يخضع لتقييم الأداء الدوري. فوظيفة القاضي التي تعد من أرفع وأهم الوظائف وتتمتع بحصانة تخضع للرقابة الفنية على الأداء. وبناء عليه أقترح ما يلي لتفعيل الرقابة البرلمانية على أعضاء مجلس النواب، لتعظيم الاستفادة منهم وتحفيزهم للحصول على أفضل الأداء بما ينعكس على جودة الأداء البرلماني ومن ثم التشريعي:

١- توثيق دخول النواب للبرلمان وحضور الجلسات ببصمة الوجه حضورا وانصرافا، وكذلك اللجان.

٢- توثيق طلبات الإحاطة والمداخلات والاستجوابات بالتواريخ والمدد الزمنية.

٣- توثيق طلبات الخدمات للوزارات والجهات الحكومية من خلال منصة موحدة للاتصال السياسي ويمنع التواصل بغيرها.

٤- يكون طلب موعد مع الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين من خلال طلب الكتروني على ذات المنصة بالتنسيق مع الاتصال السياسي.

٥- التنسيق مع الإدارة العامة للجوازات لرصد سفريات وتواجد النواب خارج البلاد وإرسال شهادة تحركات دورية.

6- نشر تقرير ربع سنوي على موقع البرلمان المصري وتقرير سنوي وتقرير خمسي عن نشاط النواب كاملا، من حيث توقيتات الحضور للبرلمان ومددها وطلبات الخدمات لكل وزارة وجهة ونتائجها والمشاركة في أعمال اللجان، وكذلك التواجد والسفر في الخارج.

وبذلك يتم تكوين سيرة ذاتية رسمية ومعتمدة وموثقة لكل نائب، ويقوم رئيس المجلس بتكريم سنوي لأفضل نائب في أدائه البرلماني، مع تكريم نهائي في نهاية الخمس سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.