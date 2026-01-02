وحيد حامد.. كاتب السينما والدراما الذي تحدى الرقابة وفضح الفساد.. واجه أفكار الإخوان في أفلامه.. ونصيحة يوسف إدريس تغير مساره الأدبي والفني

18 حجم الخط

وحيد حامد هو كاتب درامي وسينمائي بارز، اشتهر بكتاباته الجريئة التي تناولت قضايا الفساد ومقاومته، كان لعدد من أعماله السينمائية تأثير قوي، حيث واجهت العديد منها رقابة شديدة واحتجاجات قضائية، بسبب ما تضمنته من نقد لاذع للسلطة، عالج حامد في أعماله قضايا الفقراء والفساد في السينما والتليفزيون بشجاعة تامة.

بدأ مشواره الأدبي والفني بكتابة القصص القصيرة والمسرحيات، ثم انتقل إلى الكتابة للإذاعة المصرية، حيث قدم العديد من المسلسلات والدراما، ومن ثم انتقل إلى التليفزيون والسينما، حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات. كما كتب العديد من المقالات السياسية والاجتماعية في الصحف. توفي في مثل هذا اليوم من عام 2021.

وحيد حامد فى أحد أركان الفندق الشهير

وفي حديثه عن أسلوبه في الكتابة، قال وحيد حامد: "أنا أتعامل مع الكتابة كما لو كانت صيد سمك. أستخدم ذراعي لتوفير لقمة العيش ولا أكتب من أجل أحد. أواجه الإرهاب من أجل الناس، وأنتقد السلطة أيضًا من أجل الناس بكشف فسادها."

نصيحة يوسف إدريس وحياة وحيد حامد الشخصية

وُلد السيناريست وحيد حامد في عام 1944 في مركز منيا القمح بـمحافظة الشرقية. هو زوج الإعلامية القديرة زينب سويدان ووالد المخرج الشاب مروان حامد. بدأ مشواره الفني في القاهرة عام 1963، ويعزو الكاتب الراحل نجاحه إلى نصيحة الأديب يوسف إدريس الذي نصحه بالاتجاه إلى الكتابة الدرامية بعد أن قرأ مجموعته القصصية الأولى "القمر يقتل عاشقه" عام 1971، وبالفعل، بدأ حامد بتأليف مسلسلات إذاعية وحقق فيها نجاحًا كبيرًا، ومن بين أبرز أعماله الإذاعية: "الفتى الذي عاد"، "بلد المحبوب"، "ولادك يا مصر"، و"طائر الليل الحزين".

ثنائية وحيد حامد وعادل إمام أثمرت 11 فيلما

الفندق وكتابة الأعمال

على مدار سنوات عديدة، اعتاد وحيد حامد العمل في أحد الفنادق المطلة على النيل، حيث كان يقضي يومه في ركن ثابت ويحرص على التفاعل مع الأشخاص من مختلف الطبقات الاجتماعية. وقال عن ذلك: "أنا ابن الشارع، وإذا كنت أجلس في الفندق، فأنا أفعل ذلك لأكون قريبًا من الناس ولأتمكن من كتابة شخصياتي المستوحاة من الواقع." وقد شهد هذا المكان الكثير من إبداعاته الأدبية والفنية.

86 عملًا فنيًا وذكريات لا تُنسى

خلال مسيرته الفنية الطويلة، قدم وحيد حامد 86 عملًا فنيًا ما بين أفلام ومسلسلات وإذاعة، تركت بصمة قوية في تاريخ الفن المصري. من بين هذه الأعمال، هناك عدد من الأفلام والمسلسلات التي لا تزال في ذاكرة الجمهور وتتمتع بمكانة خاصة في قلوبهم.

انتقاد التطرف وجماعة الإخوان

من المعروف أن وحيد حامد كان من أبرز منتقدي التطرف والإرهاب في أعماله. فقد تناول في فيلم "الإرهاب والكباب" كيف يمكن للبروقراطية والروتين أن تحول شخصًا عاديًا إلى إرهابي. وفي فيلم "دم الغزال"، تناول تحول الطبال الفقير إلى أمير للجماعة بسبب قصة حب فاشلة. كما تعرض لتهديدات من جماعة الإخوان بسبب أعماله النقدية التي فضحت أفكارهم، خاصة في فيلم "طيور الظلام" الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام.

الثنائية الذهبية مع عادل إمام

شكل وحيد حامد ثنائية فنية رائعة مع الفنان عادل إمام، وقدمت هذه الثنائية العديد من الأعمال البارزة في السينما المصرية على مدار أكثر من ثلاثين عامًا. من أشهر الأعمال التي جمعتهما: "طائر الليل الحزين"، "انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط"، "الإنسان يعيش مرة واحدة"، "الغول"، "الهلفوت"، "مسجل خطر"، "اللعب مع الكبار"، "الإرهاب والكباب"، "طيور الظلام"، و"النوم في العسل". وكان آخر أعمالهما معًا فيلم "عمارة يعقوبيان".

أعمال أخرى ذات تأثير

إلى جانب هذه الثنائية الناجحة، قدم وحيد حامد العديد من الأعمال الفنية التي تركت بصمة قوية في ذاكرة الجمهور، مثل: "غريب في بيتي"، "البريء"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، و"سوق المتعة". برع حامد في معالجة القضايا السياسية والاجتماعية في أفلامه، وهو ما قاده أحيانًا إلى المحاكم بسبب جرأة موضوعاته.

أعمال درامية وإنجازات كبيرة

في مجال الدراما، قدم وحيد حامد مجموعة من المسلسلات التي حظيت بشعبية كبيرة، منها: "البشاير"، "العائلة"، "الدم والنار"، "شياطين الليل"، "أوان الورد"، و"الجماعة" بجزأيها الأول والثاني، وكان قد بدأ في كتابة الجزء الثالث قبل وفاته.

تكريمه قبل رحيله

قبل وفاته في مثل هذا اليوم من عام 2021، تم تكريم الكاتب وحيد حامد من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث حصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر. ورغم رحيله، ستظل أعماله حية، ويتطلع الجمهور إلى تنفيذ بعض السيناريوهات التي لم تُعرض بعد، مثل "العبارة"، "34 يوم عن حرب أكتوبر"، "الملك فاروق"، و"الصحبة الحلوة".

