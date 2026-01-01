الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روسيا: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة بشن هجمات إرهابية

أوكرانيا تحاول الانتقام
أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة
18 حجم الخط

 قالت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الخميس، إن أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية".

وبحسب «الشرق ـ بلومبرج»، أضافت الخارجية الروسية: قررت كييف الانتقام من المدنيين الروس، بعد فشلها في مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين.

 

استخدام مكثف للطائرات المسيرة بعيدة المدى

 بدورها، أكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صدر أمس الأربعاء، أنه في الفترة من 28 ديسمبر إلى 29 ديسمبر الجاري، حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي باستخدام مكثف للطائرات المسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في نوفجورود.

وذكر البيان: “في نحو الساعة 08:19 مساء يوم 28 ديسمبر 2025، كشفت وحدات من قوات الهندسة التابعة لقوات الفضاء الجوي عن وقوع هجوم جوي باستخدام طائرات مسيرة تعمل على ارتفاعات منخفضة للغاية من أراضي مقاطعتي سومي وتشرنيهيف في أوكرانيا”، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن “كييف حاولت تنفيذ هذه الضربة من عدة اتجاهات في وقت واحد، وتم إسقاط طائرات مسيرة فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك ونوفجورود”.

 

الهجوم على مقر إقامة بوتين

وأفاد البيان بأن “الهجوم الذي شنه نظام كييف كان مستهدفا ومخططا بعناية وله طابع متعدد الطبقات”.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإنه تم استخدام 91 طائرة مسيرة.

وأوضح البيان أنه تم إسقاط 49 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، ومسيرة في مقاطعة سمولينسك، و41 فوق مقاطعة نوفجورود.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم استخدام “أنظمة الحرب الإلكترونية لصد ضربة واسعة النطاق على أراضي مقاطعات بريانسك وسمولينسك ونوفجورود”. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوكرانيا الخارجية الروسية كييف بوتين مقر إقامة الرئيس بوتين مقر إقامة بوتين

مواد متعلقة

مسؤول بالأمن القومي الأمريكي: لا أدلة على تعمد أوكرانيا استهداف بوتين

فنزويلا تدين استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي

الكرملين: بوتين يبحث البرنامج النووي الإيراني مع بزشكيان في اتصال هاتفي

الخارجية الروسية عن استهداف مقر إقامة بوتين: نظام كييف سيتحمل مسؤولية فعلته

الأكثر قراءة

أشرف بن عياد يعلن انتقال حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

مواعيد مباريات ليفربول في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالدولة

كريم عبد العزيز يهنئ جمهوره بالعام الجديد

إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع العاصمة

السجن المشدد لـ4 أصحاب شركات لاتهامهم بالتهرب الضريبي

أمطار غزيزة وغيوم شديدة، موجة من الطقس السيئ بالبحيرة (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

تعرف على أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ليفربول في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على معنى "سبحا" في قوله تعالى "إن لك في النهار سبحا طويلا"

في يومها العالمي، الأزهر للفتوى يكشف عن 7 سلوكيات تعزز تماسك الأسرة

آراء العلماء في مكان دفن السيدة زينب وقصة وفاتها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads