الكرملين: بوتين يبحث البرنامج النووي الإيراني مع بزشكيان في اتصال هاتفي

إيران، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش البرنامج النووي الإيراني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في إطار التشاور المستمر بين موسكو وطهران حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تنسيق روسي إيراني في ظل ضغوط دولية متصاعدة

وأوضح الكرملين أن الاتصال تناول تطورات الملف النووي الإيراني في ظل الضغوط الغربية المتزايدة، ومساعي بعض الأطراف لإعادة فرض قيود أو عقوبات جديدة، مؤكدًا أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن سبل التعامل مع هذه التحديات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

موقف روسي داعم للحلول الدبلوماسية في الملف النووي الإيراني

وأكدت موسكو خلال الاتصال أهمية الحلول السياسية والدبلوماسية في معالجة الملف النووي الإيراني، مشددة على ضرورة احترام الاتفاقات الدولية وعدم اللجوء إلى التصعيد، بما يضمن عدم انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر.

ويعكس هذا الاتصال عمق التنسيق الروسي – الإيراني، خاصة في الملفات الحساسة مثل البرنامج النووي، ويأتي في توقيت يشهد حراكًا دوليًا مكثفًا ومحاولات لإعادة رسم ملامح التوازنات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط.

تحذير واضح لطهران: إعادة بناء المنشآت النووية خط أحمر

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى لإعادة بناء منشآتها النووية، محذرًا من أن استمرار طهران في تعزيز برنامجها النووي سيقابل برد قوي.

وأكد الرئيس الأمريكي: سأدعم شن هجوم سريع على إيران إذا استمرت في تعزيز برنامجها النووي، في إشارة إلى أن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا في حال فشل المسارات الدبلوماسية.

