إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص بنقل على كوبري شرنقاش بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل على كوبرى شرنقاش في طلخا بمحافظة الدقهلية.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بنقل

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل على كوبري شرنقاش في طلخا.

على الفور، انتقلت قوة أمنية و5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث. وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص

رفع آثار الحادث من على كوبري شرنقاش.

تم نقل المصابين لمستشفى الطوارئ بالمنصورة، وقام رجال المرور بتيسير حركة المرور ورفع آثار الحادث من على الطريق.

أسماء المصابين في الحادث

وكشف مصدر طبي عن استقبال 4 مصابين بإصابات متنوعة وهم:

- كريمة عبد الجليل عبد الحميد، 53 سنة، ميت زنقر، مصابة بكدمة بالرأس وخلع بالكتف الأيمن.

- منصور حامد عبدالحميد مصطفى، 17 سنة، ميت زنقر، ومصاب بجرح قطعى بالأذن اليمنى 2 سم.

- على فتح الله على محمد، 56 سنة، ميت زنقر، ومصاب باشتباه في خلع بالكتف الأيمن.

- عاطف منصور سعود الخضر أحمد، 18 سنة، ميت زنقر، ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.



