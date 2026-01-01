وزير التموين: الأمن الغذائي على رأس الأولويات

18 حجم الخط

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن ملف الأمن الغذائي يتصدر أولويات عمل الوزارة، مؤكدًا استمرار تنفيذ السياسات والإجراءات التي تضمن توافر السلع الأساسية واستدامتها.

وأشار وزير التموين إلى الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية، بما يحقق استقرار الأسواق ويؤمّن احتياجات المواطنين في مختلف الظروف، مع تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توافر السلع بالكميات المناسبة وبأسعار عادلة.

كما أكد الوزير أهمية التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمشروعات والأنشطة التموينية والتجارية، باعتبارها أداة رئيسية لتقييم الأداء والتعامل السريع مع التحديات، مشددًا على ضرورة تفعيل آليات الإنذار المبكر ومتابعة مؤشرات الأداء بما يضمن سرعة التدخل واستقرار الأسواق، إلى جانب دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وتكثيف جهود مكافحة الفساد.

وأوضح أن الارتقاء بالعنصر البشري يأتي في صدارة أولويات المرحلة المقبلة، من خلال دعم وتمكين الكفاءات المتميزة، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل، وتعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة، بما ينعكس على تحسين كفاءة الأداء داخل مختلف قطاعات الوزارة والجهات التابعة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أهمية المتابعة الدقيقة لمشروعات التطوير والبنية التحتية الجارية بمديريات التموين والجهات التابعة، واستكمال مسيرة التطوير وإعادة الهيكلة المؤسسية، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة المتابعة المستمرة لأداء الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، وضمان توافر السلع وجودتها، والاستعداد لمواسم زيادة الطلب وعلى رأسها شهر رمضان، إلى جانب متابعة جاهزية الصوامع والطاقة التخزينية وحوكمة تداول الأقماح من خلال الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ومتابعة تنفيذ المشروعات التجارية والمخازن الاستراتيجية والسجل التجاري عبر جهاز تنمية التجارة الداخلية.

كما أكد أهمية متابعة موقف التعاقدات والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية من خلال هيئة السلع التموينية، وتكثيف الرقابة على الأسواق والموازين والمصوغات عبر مصلحة الدمغ والموازين، واستمرار التنسيق في ملفات المساعدات الإنسانية، فضلًا عن الدفع بخطط التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتعزيز الدور الإعلامي للجهات التابعة لإبراز جهود الدولة ووزارة التموين في دعم استقرار الأسواق.

وأوضح وزير التموين أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الأدوار بين جميع الجهات، مع المتابعة الدقيقة والمحاسبة على الأداء، بما يحقق مستهدفات الدولة في تأمين السلع الأساسية، واستقرار الأسواق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمساهمة في تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، موجهًا التهنئة لقيادات الوزارة والجهات التابعة بمناسبة العام الميلادي الجديد، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، العام الميلادي الجديد موسّع مع قيادات الوزارة ورؤساء الجهات والشركات التابعة، في إطار المتابعة الدورية لأداء منظومة التموين والتجارة الداخلية، وتوحيد الرؤية المؤسسية، ووضع أولويات العمل للمرحلة المقبلة، بما يضمن استقرار الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

