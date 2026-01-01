"الزراعة" تنجح في فتح السوق الدومينكاني أمام الموالح المصرية والرمان

18 حجم الخط

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح مفاوضات الحجر الزراعي المصري مع نظيره من جمهورية الدومينكان لفتح السوق الدومينكاني أمام صادرات مصر الزراعية من: البرتقال، الجريب فروت، الماندرين، بالإضافة إلي الرمان الطازج.

وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع العديد من الجهات المعنية، لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وفتح المزيد من الأسواق الخارجية للمنتجات الزراعية المصرية، والتي تحظى بالثقة العالمية.

سمعة المنتجات الزراعية المصرية في المحافل الدولية

وأضاف فاروق أن فتح أسواق الكاريبي أمام الصادرات الزراعية المصرية، تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتعظيم الفائض التصديري وتوفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف ليس فقط فتح الأسواق، بل ضمان استدامة تواجد المنتج المصري بها من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والصحة النباتية العالمية، وهو ما يعزز من سمعة المنتجات الزراعية المصرية في المحافل الدولية.

من جهته قال الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي: تم الاتفاق على فتح أسواق الدومينكان، الصادرات الزراعية المصرية، رسميا اعتبارًا من اليوم الأول من يناير 2026، وذلك بموجب المنشورات الفنية الصادرة من الحجر الزراعي المصري عقب توقيع خطة العمل المتفق عليها بين الجانبين، لمنتجات: البرتقال، الجريب فروت، الماندرين، بالإضافة إلى الرمان الطازج.

وأشار الى أن الحجر الزراعي كان قد استقبل وفدا فنيا من جمهورية الدومينكان مطلع نوفمبر الماضي، حيث اطلع الوفد على نظم الفحص والرقابة الخاصة بالحجر الزراعي ومنظومة التكويد والتتبع، لافتا إلى ان جمهورية الدومينكان تعد إحدى الوجهات السياحية الرائدة في جزر البحر الكاريبي مما يزيد الطلب علي الحاصلات الزراعية لتلبية احتياجات السائحين من الخضر والفاكهة الطازجة.

