رئيسا جهاز مستقبل مصر وتنظيم الاتصالات يبحثان دعم البنية الذكية للمشروعات التنموية

استقبل الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اليوم الإثنين بمقر الجهاز، المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون في توفير وتطوير البنية التحتية الذكية لخدمات الاتصالات في مجالات الاستصلاح الزراعي والصناعي والمدن الذكية، وإنشاء مراكز البيانات، ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير بنية تحتية حديثة تدعم المشروعات التنموية.



وشملت محاور اللقاء بحث آليات توفير بنية تحتية رقمية وذكية متكاملة لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، وعلى رأسها الدلتا الجديدة، وقطاعات المنيا-بني سويف، واللاهون، وسنابل سونو، والداخلة والعوينات، بما يواكب حجم الأعمال الجارية وخطط التوسع والتنمية، ويضمن تقديم خدمات اتصالات حديثة ومستقرة وآمنة تدعم كفاءة التشغيل والإدارة، كما تناول اللقاء دعم إنشاء وجذب الاستثمارات في مراكز البيانات، والتعاون في مجالات المدن الذكية، واستخدام أحدث التكنولوجيات الرقمية في إدارة وتشغيل مدينة مستقبل مصر الصناعية، بما يعزز من منظومة التحول الرقمي ويدعم التنمية المستدامة.



وأكد الجانبان أهمية هذه المشروعات القومية ودورها المحوري في تعزيز الأمن الغذائي المصري ودعم الاقتصاد الوطني، مشددين على أن تطوير البنية التحتية الذكية للاتصالات يُعد عنصرًا أساسيًا لنجاح المشروعات التنموية وربطها بمنظومة التحول الرقمي للدولة.



وقال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات القومية، وعلى رأسها مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية والمدن الذكية، من خلال توفير بنية اتصالات متطورة تدعم التنمية المستدامة، وتسهم في جذب الاستثمارات، وتمكن المواطنين والمستثمرين من الحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت بجودة وكفاءة عالية.

