رغم أزمة الأسعار، الفراولة ضمن قائمة أهم المحاصيل التصديرية خلال أسبوع

كشف تقرير صادر عن هيئة سلامة الغذاء أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة بلغ نحو 6425 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 236 ألف طن، صادرة عن 1465 شركة مصدرة.

حجم الصادرات الزراعية المصرية

وتضمن التقرير وضع أهم المحاصيل التصديرية وأبرز الشحنات المصدرة منها وعلى رأسها الموالح والفراولة التي دخلت القائمة رغم أزمة الأسعار التي ضربتها مؤخرا.

وأكد التقرير أن الرسائل شملت ما يقرب من 655 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمارًا وفواكه، خضراوات ودرنات، دقيقًا ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

البطاطا الحلوة في الصدارة



وتفصيلًا، تصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 10 آلاف طن، تلاها الفاصوليا بأنواعها بكمية بلغت 8 آلاف طن، ثم خضراوات مشكلة مجمدة بكمية بلغت 6 آلاف طن ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 39 صنفًا بإجمالي 40 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 65 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 8 آلاف طن، ثم التمور بمختلف أنواعها بإجمالي 5 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 38 صنفًا بكمية بلغت 85 ألف طن.

السعودية أكبر المستوردين



وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت السعودية، الجزائر، ليبيا، الإمارات والسودان ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 170 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 1330 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1300 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 700 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1510 شهادات صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

