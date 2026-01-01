بالأسماء، رئيس جامعة الإسكندرية يصدر قرارات بتعيين وكلاء جدد
أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية قرارات بتعيين وكلاء جدد بالكليات وشملت كلا من: الدكتورة علياء عادل عبد العزيز رمضان الأستاذ بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة 3 سنوات، والدكتور أشرف فؤاد السيد سلطان - الأستاذ بقسم إدارة الأعمال بكلية الأعمال وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة 3 سنوات.
كما جاء تعيين الدكتور محمد احمد عبد القادر صدقه - الأستاذ بقسم أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة 3 سنوات، وتعيين الدكتور محمد عبد التواب محمد زيدان - الأستاذ بقسم الانسجة والخلايا بكلية الطب البيطري وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة 3 سنوات.
وتعيين الدكتورة أماني أمين رضا محمد - الأستاذ بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة 3 سنوات، وتعيين الدكتور هانى خليل فرج رزق - الأستاذ بقسم المحاسبة بكلية الأعمال وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة 3 سنوات، وتعيين الدكتورة أمل كرم خليفة سمعان - الأستاذ بقسم تكنولوچيا التعليم بكلية التربية النوعية وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية لمدة 3 سنوات.
