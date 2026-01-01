الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء، رئيس جامعة الإسكندرية يصدر قرارات بتعيين وكلاء جدد

الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية
أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية قرارات بتعيين وكلاء جدد بالكليات وشملت كلا من: الدكتورة علياء عادل عبد العزيز رمضان الأستاذ بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة 3 سنوات، والدكتور أشرف فؤاد السيد سلطان - الأستاذ بقسم إدارة الأعمال بكلية الأعمال وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة 3 سنوات.

كما جاء تعيين الدكتور محمد احمد عبد القادر صدقه - الأستاذ بقسم أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة 3 سنوات، وتعيين الدكتور محمد عبد التواب محمد زيدان - الأستاذ بقسم الانسجة والخلايا بكلية الطب البيطري وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة 3 سنوات.

وتعيين الدكتورة أماني أمين رضا محمد - الأستاذ بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة 3 سنوات، وتعيين الدكتور هانى خليل فرج رزق - الأستاذ بقسم المحاسبة بكلية الأعمال وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة 3 سنوات، وتعيين الدكتورة أمل كرم خليفة سمعان - الأستاذ بقسم تكنولوچيا التعليم بكلية التربية النوعية وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية لمدة 3 سنوات.

الدكتور عبد العزيز قنصوة الاسكندرية كليه الطب جامعه الإسكندرية إدارة جامعة الإسكندرية

