هندسة الإسكندرية تنظم أكبر زيارة طلابية إلى المتحف المصري الكبير

شارك الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، في الزيارة التي نظّمتها اللجنة الثقافية والإعلامية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية إلى المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور وليد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، والدكتور وائل المغلاني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب عدد من مديري الإدارات بالجامعة والكلية.

ياتى ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية

وشهدت الزيارة مشاركة أكثر من ٤٥٠ طالبًا وطالبة من مختلف أقسام كلية الهندسة، ضمن أكبر فوج طلابي من كلية واحدة على مستوى الجامعات المصرية، في تنظيم يعكس حجم الجهد المبذول وقدرة الاتحاد على إدارة الفعاليات الكبرى بكفاءة عالية.

وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص جامعة الإسكندرية على دعم الأنشطة الثقافية، وتعزيز الوعي الحضاري لدى طلابها، وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على أحد أهم المشروعات الحضارية والثقافية التي تشهدها الدولة المصرية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عبد العظيم أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص كلية الهندسة على تقديم تجارب ثقافية وتوعوية تسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتنمية وعيه الوطني، وربط العملية التعليمية بالبعد الحضاري والثقافي للدولة المصرية.



كما أشاد عبد العظيم،بالمستوى التنظيمي المتميز الذي ظهر به اتحاد طلاب كلية الهندسة، مؤكدًا أن تنظيم هذا العدد الكبير من الطلاب لم يكن أمرًا سهلًا، إلا أن الاتحاد فاق التوقعات وتفوّق على نفسه، ونجح في إخراج الزيارة بصورة مشرفة تليق باسم كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وهو ما يعكس روح الالتزام والاحترافية التي اعتادت عليها الكلية في جميع أنشطتها.

كما اضاف رئيس الاتحاد الطالب حازم امام انه هذا هو المشهد النهائي لعمل استمر اكتر من شهر ونصف لاخراج الزيارة بالشكل اللائق لكلية الهندسة وان الزيارة لاقت تفاعل واسع من الطلاب داخل الكلية حيث اقدم اكثر من 1500 طالب للحجز وتمكن الاتحاد من توفير الزيارة مدعمة لعدد 450 طالب وهذا يعد اكبر فوج طلابي على مستوى مصر كلها

الشكر موصول لكل اعضاء اتحاد الطلاب الذين ساهموا في اخراج الزيارة بشكل يليق بكلية الهندسة ويضعها دائما في الصدارة

