رئيس جامعة الإسكندرية يعلن صدور قرار بإنشاء فروع للجامعة في الإمارات وماليزيا

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4777) لسنة 2025 بإنشاء فروع لجامعة الإسكندرية في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا، في خطوة تعكس المكانة الأكاديمية المرموقة التي تحظى بها الجامعة، والثقة الإقليمية والدولية في منظومتها التعليمية والبحثية.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة أن هذا القرار يمثل مرحلة جديدة في مسيرة جامعة الإسكندرية نحو التوسع الإقليمي والدولي، ويجسد توجه الدولة المصرية لدعم تدويل التعليم العالي وتعزيز حضور الجامعات المصرية على الساحة العالمية، مشيرًا إلى أن إنشاء فروع للجامعة خارج حدود الوطن يؤكد قدرتها على المنافسة الدولية، ويعكس ما وصلت إليه من تطور أكاديمي وبحثي، فضلًا عن إسهامه في تعزيز القوة الناعمة لمصر وترسيخ دور الجامعات المصرية في دعم خطط التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور قنصوه أن الجامعة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها للتوسع الدولي وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية العالمية، بما يدعم رسالتها التعليمية ويواكب المتغيرات المتسارعة في منظومة التعليم العالي.

وأوضح رئيس الجامعة أن فرع جامعة الإسكندرية بإمارة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، يهدف إلى تقديم برامج أكاديمية متميزة في مرحلتي البكالوريوس في عدد من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل الإقليمي والدولي، مع منح درجات علمية معتمدة من جامعة الإسكندرية، إلى جانب برامج ودرجات مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.

واضاف أن فرع الجامعة في ماليزيا يأتي في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي مع دول جنوب شرق آسيا، ويهدف إلى تقديم برامج تعليمية وبحثية عالية الجودة، تسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على المنافسة عالميًا، وتعزز من مكانة جامعة الإسكندرية كجامعة دولية رائدة.

