أوديب.. الملك الأبدي

تظل الأسطورة إحدى أكثر صور التعبير الإنساني قدرة على البقاء عبر التاريخ، إذ تحمل بين ثناياها أسئلة الإنسان الكبرى حول المصير والقدر والخوف والبحث عن الحقيقة. ولعل من أبرز هذه الأساطير التي صمدت أمام الزمن أسطورة أوديب ذات الأصل اليوناني، والتي كتبها سوفوكليس قبل أكثر من أربعمائة عام قبل الميلاد..

وقد خصص لها ثلاث مسرحيات تناولت مسار حياة أوديب منذ النبوءة وحتى النهاية المأساوية، لتتحول فيما بعد إلى مصدر إلهام لا ينضب لكثير من الأدباء والمفكرين. اتخذ أرسطو من أسطورة أوديب نموذجا مثاليا للتراجيديا الإغريقية لما تحققه من شروط البناء الدرامي المتكامل، فيما استلهم منها فرويد نظريته الشهيرة عقدة أوديب.

ورغم ذلك، فإن فرويد قد حرف مضمون الأسطورة الأصلية التي تتمحور حول صراع الإنسان مع قدره، ليحولها إلى نموذج نفسي يتناول علاقة الابن بأمه، وهو ما لا يمت بصلة مباشرة إلى أسطورة سوفوكليس.



في الأصل اليوناني، تحكي الأسطورة عن هروب أوديب من نبوءة قتل أبيه والزواج من أمه، غير أن هروبه ذاته يقوده إلى مواجهة الوحش والتغلب عليه والدخول إلى مدينة طيبة، حيث يعرض عليه الزواج من ملكتها بعد مقتل زوجها، فيتزوجها دون تحقق، ليجد نفسه في النهاية أمام الحقيقة المرعبة، لقد وقعت النبوءة التي هرب منها، فيعاقب نفسه بفقء عينيه.



تكمن قوة هذه الأسطورة في تعدد مستوياتها الفكرية والفلسفية، إذ تناقش ثنائية السعادة والشقاء، مؤكدة أن الإنسان لا يحكم عليه إلا بنهاية مساره، كما تطرح سؤالا وجوديا حول استحالة الهروب من القدر، وإن كانت تمنح الإنسان دورا في تشكيل مصيره، أما الوحش في أوديب ملكا فليس مجرد كائن خرافي، بل تجسيد للمخاوف المجهولة التي تلاحق الإنسان، أو تلك التي يصنعها في خياله.



هذه الأبعاد المتعمقة جعلت من الأسطورة فكرة حية قابلة لإعادة القراءة والتأويل، ومنحتها قدرة دائمة على الإلهام. لذلك، لم يكن غريبا أن يعاد إنتاجها في الأدب العربي الحديث، فقد تناولها توفيق الحكيم في مسرحية الملك أوديب عام 1949، ثم علي سالم في مسرحيته إنت اللي قتلت الوحش عام 1970، وغيرهم من تناولات مختلفة للأسطورة، وأخيرا الكاتب المصري أحمد فضل شبلول في عمله أوديب بالطائرة عام 2024.

تثبت أسطورة أوديب اليوم، بعد آلاف السنين، أن التراجيديا اليونانية لا تزال الأم الأولى للمسرح والأدب الدرامي، وأن الأسطورة قادرة على البقاء ما دامت تطرح أسئلة الإنسان التي لا تنتهي.

