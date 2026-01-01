بالأسماء، إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء بالدقهلية

18 حجم الخط

شهدت قرية ميت فضالة، مركز أجا بـ محافظة الدقهلية إصابة 5 أشخاص في مشاجرة أمام منزل بالشوم والأسلحة البيضاء.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة وإصابة 5 أشخاص في قرية ميت فضالة مركز أجا.

علي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أجا و3 سيارات إسعاف إلى موقع المشاجرة أمام منزل بميت فضالة، وتبين أن المشاجرة بمطواة وشوم، وجرى نقل المصابين لمستشفى أجا المركزي.

أسماء المصابين في المشاجرة وتفاصيل الإصابات

وكشف مصدر طبي عن إصابة "أحمد ل م خ" 48 سنة من ميت فضالة مصابا بجرح قطعى باليد اليسرى واليمنى، و"ميادة ا ا" 34 سنة، مقيمة ميت فضالة ومصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيبت "قمر ا ل ال" 14 سنة، من ميت فضالة بجرح قطعى بالصدر، و“صفاء ل ال خ ” ٤٥ سنه، ميت فضالة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر بالساعد الأيسر و“محمد ا م ال ” 17 سنة، ميت فضالة بجرح قطعى باليد اليمنى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.