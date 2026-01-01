الخميس 01 يناير 2026
محافظات

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء بالدقهلية

شهدت قرية ميت فضالة، مركز أجا بـ محافظة الدقهلية إصابة 5 أشخاص في مشاجرة أمام منزل بالشوم والأسلحة البيضاء.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة وإصابة 5 أشخاص في قرية ميت فضالة مركز أجا.

علي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أجا و3 سيارات إسعاف إلى موقع المشاجرة أمام منزل بميت فضالة، وتبين أن المشاجرة بمطواة وشوم، وجرى نقل المصابين لمستشفى أجا المركزي.

أسماء المصابين في المشاجرة وتفاصيل الإصابات 

وكشف مصدر طبي عن إصابة "أحمد ل م خ" 48  سنة من ميت فضالة مصابا بجرح قطعى باليد اليسرى واليمنى، و"ميادة ا ا" 34 سنة، مقيمة ميت فضالة ومصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيبت "قمر ا ل ال" 14 سنة، من ميت فضالة بجرح قطعى بالصدر، و“صفاء ل ال خ ” ٤٥ سنه، ميت فضالة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر بالساعد الأيسر و“محمد ا م ال ” 17 سنة، ميت فضالة بجرح قطعى باليد اليمنى. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

