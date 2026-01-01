موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يستضيف ملعب "النور" مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند، مساء اليوم الخميس منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى مان سيتي إلى مواصلة سلسلة نتائجه المميزة للضغط على أرسنال خاصة بعدما فاز على أستون فيلا الثلاثاء الماضي في تلك الجولة بنتيجة 4/1.

موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي



تنطلق مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد سندرلاند



تُذاع مباراة مانشستر سيتي أمام سندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة bein sports hd 1.

ويحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، في حين أن سندرلاند لديه 28 نقطة في المركز السابع.

ويغيب عمر مرموش حاليا عن صفوف مان سيتي بسبب تواجده مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026

سندرلاند ومانشستر سيتي، الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي، الخميس 1 يناير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي وتشيلسي، الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي، الأحد 4 يناير 2026، 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي وبرايتون، الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي، الأربعاء 7 يناير 2026، 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي وإكستر، دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت 10 يناير 2026، 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي، ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، الثلاثاء 13 يناير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي، السبت 17 يناير 2026، 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

بودو جليمت ومانشستر سيتي، الجولة السابعة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء 20 يناير 2026، 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي وولفرهامبتون، الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي، السبت 24 يناير 2026، 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي وجالطة سراي، الجولة الثامنة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء 28 يناير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.