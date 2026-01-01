نيللي وسيمون وعصام كاريكا يحتفلون برأس السنة (صور)

18 حجم الخط

احتفلت الفنانة نيللي وسيمون والمطرب عصام كاريكا وطارق النهري ورضا حامد ونشوى عمران بليلة رأس السنة، بأحد المطاعم الشهيرة بالقاهرة.

وكان من بين الحضور المنتج بلال صبري الذي نشر عدد من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهنأ أصدقائه بالعام الجديد.

ويعد ذلك الظهور هو الأول للفنانة نيللي مع أصدقائها منذ سنوات، حيث اقتصر ظهورها مؤخرًا بالمناسبات والحفلات الرسمية والفنية.

نيللي، هي أيقونة شهر رمضان لسنوات طويلة، قدمت الفوازير لسنوات عديدة متتالية، وارتبطت في أذهان الجمهور العربي والمصري بتقديم الفوازير، حيث كانت جزءًا أصيلًا من طقوس رمضان، فقد قدمتها بشكل متصل من عام 1975 وحتى 1981.

البداية في سن أربع سنوات

ولدت الفنانة الاستعراضية نيللي عام 1949 في القاهرة لأسرة مصرية ذات جذور أرمينية، وهي أخت الممثلة المصرية التي اشتهرت وهي طفلة فيروز بلقب الطفلة المعجزة فيروز وابنة خال الممثلة لبلبة، بدأت نيللي مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها الأربع سنوات في فيلم الحرمان وبعدها شاركت أخواتها فيروز، وميرڤت فيلم عصافير الجنة من انتاج والدها، وشاركت بعدها في أفلام: حتى نلتقي، توبة، رحمة من السماء، ظهرت موهبتها منذ صغرها فهي ترقص وتمثل وتغني، ويرجع ذلك إلى أن والدها اهتم بتنمية مواهب بناته منذ نعومة أظافرهن بالإضافة إلى المدرسة التي علمتهن دروس باليه وكذلك الموسيقى.

عن بداية عملها فى الفوازير تقول نيللي إنها لم تكن تعرف المخرج فهمي عبد الحميد، لأنه كان مهتم بالرسوم المتحركة، مشيرة إلى أنها كانت متخوفة من دخول عالم الفوازير لأنها كانت تعمل في السينما، ولكن وجود الاستعراض والأغاني، دفعها للموافقة مؤكدة أن الاستعراض بالنسبة لها حياة وأنها تحتفظ بكل الأفلام الأجنبية الموسيقية والاستعراضية.

التصوير فى رمضان متعب للغاية

وأضافت نيللي في حوار تليفزيوني: ممكن تيجي مرة في دماغي فكرة وأوافق وأعمل الفوازير، واعترف أن الفوازير كانت أحلى حاجة في عمري وبحب كل اللي قدمته فيها، ولفتت إلى أنها كانت تقوم بتصوير الفوازير حتى آخر أيام شهر رمضان، وتقول: مكنتش بنام لأن التصوير كان شاقا ومتعبًا للغاية.

