نيللي ملكة الفوازير.. قدمت ثنائيًّا ناجحًا مع فهمي عبد الحميد..ارتبط اسمها بطقوس رمضان.. وهذا سر رفضها العودة إلى الشاشة

الفنانة الاستعراضية نيللي، أيقونة شهر رمضان لسنوات طويلة، قدمت الفوازير لسنوات عديدة متتالية، وارتبطت في أذهان الجمهور العربي والمصري بتقديم الفوازير، حيث كانت جزءًا أصيلًا من طقوس رمضان، فقد قدمتها بشكل متصل من عام 1975 وحتى 1981.

تتواجد الفنانة الاستعراضية نيللي مع انطلاق صوت مدفع الافطار وآذان المغرب، حيث كان المصريون يجتمعون على الموائد الرمضانية العامرة، وهم في شوق شديد لعرض حلقات فوازير نيللي التي عشقها الجميع كبارا وصغارا، ينتظرونها حلقة بعد حلقة مع محاولة حل أسئلة الفوازير وإرسال الحلول إلى مبنى التليفزيون، تمكنت نيللي من حجز مكان في كل بيت مصري من خلال التليفزيون حيث تحولت الفوازير ماركة مسجلة باسم نيللي، وأصبحت نيللي ملكة متوجة على عرش الفوازير منذ أواخر السبعينات وحتى أواخر الثمانينات.

ثنائي ناجح مع فهمي عبد الحميد

الفنانة الاستعراضية نيللي شكلت مع المخرج العبقري فهمي عبد الحميد ثنائيا ناجحا وقدموا حلقات فوازير رمضان التي ضمت عناصر الإبهار من تأليف الشاعر الفنان صلاح جاهين: عروستي، الخاطبة، أبو العريف، صندوق الدنيا.

نيللى وسنوات مع تقديم الفوازير

كانت مرحلة تقديم فوازير رمضان مع نيللي وصلاح جاهين وعبد السلام أمين وفهمي عبد الحميد وحسن عفيفي نقلة كبيرة في حياة نيللي صنعت لها الشهرة الكبيرة، فكانت أيقونة رمضان في التليفزيون ينتظرها الجميع حول شاشات التليفزيون، كانت البداية مع فوازير صورة وفزورة عام ١٩٧٥، وفي العام الذي يليه قدمت فوازير صورة وفزورتين، وفي ١٩٧٧ قدمت صورة و٣ فوازير، وفي ١٩٧٨ أبدعت نيللي في فوازير صورة و٣٠ فزورة، وفي العام التالي قدمت أنا وإنت فزورة (التمبوكا)، ثم قدمت عام ١٩٨٠ فزورة عروستي وبعدها بعام أبهرت الجمهور في فوازير الخاطبة، وبعد غياب سنوات قدمت عام ١٩٩٠ فوازير عالم ورق ورق ورق، وفي ١٩٩١ كان الجمهور على موعد مع فوازير هجايب صندوق الدنيا، وفي ١٩٩٢عادت نيللي بفوازير أم العريف، وفي ١٩٩٥ قدمت فوازير الدنيا لعبة، والعام التالي قدمت فوازير زي النهاردة.

البداية في سن أربع سنوات

ولدت الفنانة الاستعراضية نيللي عام 1949 في القاهرة لأسرة مصرية ذات جذور أرمينية، وهي أخت الممثلة المصرية التي اشتهرت وهي طفلة فيروز بلقب الطفلة المعجزة فيروز وابنة خال الممثلة لبلبة، بدأت نيللي مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها الأربع سنوات في فيلم الحرمان وبعدها شاركت أخواتها فيروز، وميرڤت فيلم عصافير الجنة من انتاج والدها، وشاركت بعدها في أفلام: حتى نلتقي، توبة، رحمة من السماء، ظهرت موهبتها منذ صغرها فهي ترقص وتمثل وتغني، ويرجع ذلك إلى أن والدها اهتم بتنمية مواهب بناته منذ نعومة أظافرهن بالإضافة إلى المدرسة التي علمتهن دروس باليه وكذلك الموسيقى.

نيللى فى الخاطبة

عن بداية عملها فى الفوازير تقول نيللي إنها لم تكن تعرف المخرج فهمي عبد الحميد، لأنه كان مهتم بالرسوم المتحركة، مشيرة إلى أنها كانت متخوفة من دخول عالم الفوازير لأنها كانت تعمل في السينما، ولكن وجود الاستعراض والأغاني، دفعها للموافقة مؤكدة أن الاستعراض بالنسبة لها حياة وأنها تحتفظ بكل الافلام الاجنبية الموسيقية والاستعراضية.

التصوير فى رمضان متعب للغاية

وأضافت نيللى فى حوار تليفزيونى: ؤبس ممكن تيجي مرة في دماغي فكرة وأوافق وأعمل الفوازير، واعترف أن الفوازير كانت أحلى حاجة في عمري وبحب كل اللي قدمته فيها، ولفتت إلى أنها كانت تقوم بتصوير الفوازير حتى آخر أيام شهر رمضان، وتقول: مكنتش بنام لأن التصوير كان شاقا ومتعبا للغاية.

عن شهر رمضان وذكرياته تقول نيللى: لي طقوس خاصة لم تتغير فى شهر رمضان أولها الجلوس أمام شاشة التليفزيون ومشاهدة المسلسلات الدرامية المعروضة، وكنت متعودة في شهر رمضان يجيلي الفانوس، وأحيانًا بيكون مكتوب عليه اسمي، والفانوس بشكله القديم أبو شمعة هو اللي بيحسسني بأني في رمضان.

مفارقات ومواقف صعبة

هناك مفارقات ومواقف صعبة حدثت وتأثرت بها نيللى وتقول عنها: مرة كنت ماسكة نجفة وعمالة اتمرجح ومكانش مفيش وقت ولازم تذاع الفزورة، لكن المسامير بتاعة النجفة دخلت في ايدي وكنت موجوعة لكن كملت وأنا بضحك علشان مفيش وقت ولازم نخلص تصوير، وانتهى التصوير والدماء تسيل من يدي، ومرة أخرى الديكور وقع عليا بس علشان أنا طيبة وقلبي طيب، وأنا تحت أنقاض الديكور وأتنا أقول " ياجماعة أنا كويسة متخافوش، لكن فجأة لقيت البلاتوه سكت والناس خافت والكل كان في حالة ذهول، والحمد لله ربنا سترها، وشالوا الديكور من عليا.

نيللى بطلة الاستعراض

وأضافت نيللي: فوازير رمضان كانت مرهقة جدًا لي، وأنا كنت بعمل مجهودًا كبيرًا علشان الخدعة تطلع صح لدرجة أني كنت بقف 8 ساعات متواصلة علشان مشهد مدته 15 ثانية لكن كان على قلبي أحلى من العسل، كنت أطلع أسجل الأغاني اللي هتتركب على الفزورة اللي هتتصور وبعدين أعمل بروفة للاستعراضات فكان مجهودًا خرافيًا بس كان على قلب أحلى من العسل.

انتهى عصر الفوازير

وفي تعليق للفنانة الاستعراضية نيللي حول توقف إذاعة فوازير رمضان قالت: بعد أن قمنا بوضع حجر أساس قوي بناه الشاعران صلاح جاهين وعبد السلام أمين والمخرج العظيم فهمي عبد الحميد ومصمم الرقصات حسن عفيفي تعاونت أطراف كثيرة على قتل الفوازير والقضاء عليها، بإسناد بطولتها إلى ممثلين وممثلات غير صالحين وغير مؤهلين لها، كما أن القائمين على الفوازير اعتمدوا على أفكار ضعيفة ومكررة غاب عنها الابتكار وسادت فيها المجاملة، فأسندت إلى مخرجين ومؤلفين ضعاف، فكان من الطبيعي أن يعزف الجمهور عن مشاهدتها وبالتالي توقفها، ومن هنا عرضوا على كثيرا العودة لتقديم الفوازير فرفضت بشدة، وسأظل أرفض ماحييت فقد انتهى عصر الفوازير.



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