عصام كاريكا يطرح أغنيته الجديدة "أنا عمهم" (فيديو)

طرح المطرب والملحن عصام كاريكا أحدث أعماله الغنائية، والتي تأتي بعنوان “أنا عمهم أنا المدرسة” ليجدد نشاطه الفني.

أغنية عصام كاريكا الجديدة

أغنية “أنا عمهم” من كلمات محمد هلال وألحان وتوزيع عصام كاريكا وتقول كلمتها:أنا عمهم أنا المدرسة أنا اللى على ايدى اتربت ناس كويسة أنا الطيبة والحنية وعم الكل أنا هفضل الرجولة وأبو الجدعنة

طرح الفنان عصام كاريكا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "يا شدة شكرًا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات سمير زكي، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع EK، ومكس وماستر محمد جودة وميدو بارون.



‎وكان الفنان عصام كاريكا قد طرح في وقت سابق “بنت الشهبندر”.

الأغنية كلمات وألحان عصام كاريكا وتوزيع a.k وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب ومن إخراج المخرج الفرنسي ميشيل كروكان.

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