الثلاثاء 07 يناير 2025
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ثقافة وفنون

عصام كاريكا يطرح أحدث أغنياته "يا شدة شكرا"

عصام كاريكا، فيتو
عصام كاريكا، فيتو

طرح الفنان عصام كاريكا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "يا شدة شكرًا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات سمير زكي، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع EK، ومكس وماستر محمد جودة وميدو بارون.

‎وكان الفنان عصام كاريكا، قد حل ضيفًا فى حلقة جديدة من بودكاست "كلام في الفن"، على قناة الوثائقية، وتحدث خلال الحلقة عن مشواره الفني، وبداية التعاون مع الفنان محمد منير والألحان التي قدمها للفنان عمرو دياب، وكشف عن انتمائه الكروي.
 

‎وطرح الفنان عصام كاريكا كليب أغنيته الجديدة بعنوان "لا حب ولا جواز" الذي تم تصويره في تورنتو بكندا، وهو من كلمات محمد هلال توزيع كاريكا وتوزيع نجل عصام كاريكا، أحمد كاري هندسة الصوت محمد جوده مدير التصوير الكندى المصري كيرو سليمان إخراج كاريكا.


‎وكان الفنان عصام كاريكا قد طرح أغنيته الجديدة “بنت الشهبندر”.


‎الأغنية كلمات وألحان عصام كاريكا وتوزيع a.k وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب ومن إخراج المخرج الفرنسي ميشيل كروكان.

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