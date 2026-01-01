بعد فتح باب التقديم، شروط القبول بالجامعات الأهلية والمصروفات الدراسية
أعلن مجلس الجامعات الأهلية عن فتح باب التقديم، بالجامعات الأهلية، للفصل الدراسي الثاني 2025-2026، في حدود الأماكن الشاغرة بالجامعات التي تسمح لوائحها الداخلية بذلك، اعتبارا من 10 يناير 2026 ولمدة أسبوعين.
وبدأت بعض الجامعات الأهلية في استقبال الطلاب للتقديم المباشر بمقراتها وفقا للقواعد وشروط القبول بها للعام الدراسي الحالي 2025-2026.
قائمة بالجامعات الأهلية في مصر
وفقا لاحدث قائمة أعلنتها وزارة التعليم العالي للمؤسسات التعليمية المعتمدة في مصر، جاءت قائمة الجامعات الأهلية كالتالي:
جامعة الملك سلمان الدولية.
جامعة العلمين الدولية.
جامعة الجلالة.
جامعة المنصورة الجديدة.
الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.
جامعة النيل الأهلية.
الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.
جامعة مصر للمعلوماتية.
جامعة حلوان الأهلية.
جامعة المنصورة الأهلية.
جامعة بنها الأهلية.
جامعة المنوفية الأهلية.
جامعة بني سويف الأهلية.
جامعة أسيوط الأهلية.
جامعة جنوب الوادي الأهلية.
جامعة المنيا الأهلية.
جامعة شرق بورسعيد الأهلية.
جامعة الإسكندرية الأهلية.
جامعة الزقازيق الأهلية.
جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.
جامعة القاهرة الأهلية
شروط القبول بالجامعات الأهلية 2025-2026
حدد مجلس الجامعات الأهلية مجموعة من القواعد وشروط القبول بالجامعات للعام الدراسي 2025-2026 وجاءت كالتالي:
- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية.
- أن يحقق الطالب الحد الأدنى للقبول بالكلية التي يرغب في الالتحاق بها.
- إحضار شهادة ميلاد الطالب الرقم القومي المميكنة.
- إحضار صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.
- إحضار شهادة الثانوية العامة أو المعادلة.
- استمارة التقديم.
- دفع رسوم التقديم.
مصروفات الجامعات الأهلية 2025-2026
تختلف مصروفات الجامعات الأهلية من جامعة لأخرى ونرصدها في ما يلي:
- مصروفات جامعة القاهرة الأهلية
كلية الطب: 155 ألف جنيه
كلية طب الأسنان: 125 ألف جنيه
كلية الصيدلة: 110 آلاف جنيه
كلية العلاج الطبيعي: 110 آلاف جنيه
كلية الطب البيطري: 80 ألف جنيه
كلية الهندسة: 80 ألف جنيه
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 80 ألف جنيه
كلية التمريض: 60 ألف جنيه
كلية الأعمال: 60 ألف جنيه
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 60 ألف جنيه
كلية العلوم: 60 ألف جنيه
كلية القانون: 50 ألف جنيه
كلية الإعلام: 50 ألف جنيه
كلية التربية للطفولة المبكرة: 30 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة حلوان الأهلية
الطب البشري: 150,000 جنيه
طب الأسنان: 130,000 جنيه
العلاج الطبيعي: 105,000 جنيه
علوم الحاسب: 80,000 جنيه
الهندسة: 70,000 جنيه
إدارة الأعمال، الحقوق، الترجمة، العلوم، الفنون: 60,000 جنيه
تكنولوجيا العلوم الصحية: 55,000 جنيه.
- مصروفات جامعة بنها الأهلية
الطب: 155,000 جنيه
الأسنان: 125,000 جنيه
العلاج الطبيعي: 110,000 جنيه
الطب البيطري: 80,000 جنيه
الهندسة: 75,000 جنيه
علوم الحاسب: 75,000 جنيه
الاقتصاد والفنون: 60,000 – 50,000 جنيه
علوم الطاقة: 45,000 جنيه
- مصروفات جامعة المنصورة الجديدة الأهلية
الطب البشري: 150,000 جنيه
طب الأسنان: 125,000 جنيه
الصيدلة: 110,000 جنيه
الهندسة: 75,000 جنيه
التمريض: 70,000 جنيه
الاقتصاد والإدارة: 40,000 جنيه
العلوم الصحية: 60,000 جنيه.
- مصروفات جامعة الجلالة الأهلية
طب بشري: 173,000 جنيه.
طب أسنان: 162,000 جنيه.
صيدلة: 121,000 جنيه.
هندسة مدنية: 93,500 جنيه.
علوم الحاسب: 87.380 جنيه.
الفن والتصميم: 40.480 جنيه
العلوم الأساسية والتكنولوجيا الحيوية: 63.960 جنيه
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 56.840 جنيه
تمريض: 54.800 جنيه
العلاج الطبيعي: 120.000 جنيه
العلوم الإدارية: 60.920 جنيه
الإعلام: 65.000 جنيه
- مصروفات جامعة المنوفية الأهلية
الطب البشري: 150,000 جنيه
الأسنان: 120,000 جنيه
العلاج الطبيعي: 115,000 جنيه
الصيدلة: 105,000 جنيه
البيطري: 70,000 جنيه
العلوم الصحية والتمريض: 60,000 جنيه
الهندسة والحاسبات: 75,000 جنيه
اللغة الإنجليزية: 70,000 جنيه
