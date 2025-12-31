في 36 مباراة، تعرف على عدد أهداف دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، أسدل الستار اليوم الأربعاء على منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب بمشاركة عمالقة القارة السمراء.

وشهد دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية تسجيل 84 هدفا في 36 مباراة، بالمجموعات الـ6.

واحتل منتخب نيجيريا قائمة الأقوى هجوميا بإحراز 8 أهداف في 3 مباريات، فيما تلقت شباكه 4 أهداف.

وجاء مشوار منتخب نيجيريا كالتالي:

نيجيريا (2) - (1) تنزانيا

نيجيريا (3) - (2) تونس

نيجيريا (3) - (1) أوغندا

العلامة الكاملة

ونجح منتخبي الجزائر ونيجيريا في التربع على عرش دور المجموعات بتحقيق العلامة الكاملة، والفوز في مبارياتهم الـ3، وهو ما لم يحققه أي منتخب آخر في مجموعات الكان.

وحقق منتخب الجزائر الفوز في مبارياته الثلاثة أمام منتخبات بوركينا فاسو والسودان وغينيا الاستوائية، ليصل إلى 9 نقاط متصدرا ترتيب مجموعته.

ونجح منتخب نيجيريا أيضا في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في مواجهاته الـ3 أمام منتخبات تونس وتنزانيا وأوغندا.

المنتخبات التي ودعت أمم أفريقيا

وضمت قائمة المنتخبات التي غادرت البطولة دون فوز كلًا من: أنجولا، زامبيا، الجابون، غينيا الاستوائية، جزر القمر، زيمبابوي، أوغندا، وبوتسوانا.

وشهدت مباريات هذه المنتخبات تفاوتًا في المستوى والنتائج، حيث اصطدمت بعضها بقوة المنافسين، بينما عانت منتخبات أخرى من إهدار الفرص أو نقص الخبرة في التعامل مع المباريات الحاسمة، ما حال دون قدرتها على حصد النقاط الثلاث.

ويؤكد خروج هذه المنتخبات دون انتصارات صعوبة المنافسة في النسخة الحالية من البطولة، التي اتسمت بتقارب المستويات وارتفاع حدة الصراع منذ الجولة الأولى، في وقت تتطلع فيه المنتخبات المغادرة إلى تصحيح الأوضاع والاستعداد بشكل أفضل للاستحقاقات المقبلة.

فيما اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، حيث نجح 16 منتخبًا في حجز مقعده في الدور الإقصائي من البطولة القارية.

المنتخبات المتأهلة لدور الـ16

وضمت قائمة المنتخبات المتأهلة كلًا من: مصر، نيجيريا، الجزائر، جنوب أفريقيا، المغرب، السودان، السنغال، الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، الكاميرون، مالي، بنين، بوركينا فاسو، موزمبيق، تونس، وتنزانيا.

