أمم أفريقيا 2025، كوت ديفوار تخطف صدارة المجموعة بفوز مثير 2/3 على الجابون

أمم أفريقيا 2025، خطف منتخب كوت ديفوار فوزا مثيرا أمام الجابون، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مراكش، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

سيطر منتخب كوت ديفوار على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى، من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبيه في وسط الملعب دون خطورة على المرمى.

وفي الدقيقة العاشرة، خطف منتخب الجابون هدف التقدم عن طريق جيولور كانجا.

مباراة كوت ديفوار والجابون

وفي الدقيقة 21، عزز منتخب الجابون تقدمه بالهدف الثاني عن طريق دينيس بوانجا، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

بعدها سيطر منتخب كوت ديفوار على مجريات الأمور، وأهدروا فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 33 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من اللاعب عمر دياكتي ولكن ارتطمت في القائم الأيسر وذهبت إلى ركلة مرمى.

مباراة كوت ديفوار والجابون

وفي الدقيقة 44، أحرز منتخب كوت ديفوار هدف تقليص الفارق عن طريق جان فيليب كراسو، بعد اختراق وتوغل داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى انتهت بعرضية أرضية قابلها كراسو بتسديدة في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجابون 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، كاد منتخب الجابون يعزز تقدمه بالهدف الثالث في الدقيقة 61 بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق تيدي لكنها مرت بجوار المرمى.

مباراة كوت ديفوار والجابون

وفي الدقيقة 69، أطلق لاعب كوت ديفوار تسديدة رائعة بباطن القدم من على حدود منطقة الجزاء كادت أن تسكن الشباك ولكنها علت العارضة.

وفي الدقيقة 85، خطف منتخب كوت ديفوار هدف التعادل عن طريق إيفان جيساند بعد عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء حولها برأسية قوية اصطدمت في القائم الأيسر واستقرت داخل الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع خطف بازومانا توريه هدف الفوز للمنتخب الإيفواري بعد عرضية من الجبهة اليسرى قابلها برأسية سكنت الشباك.

بعدها أحرز منتخب كوت ديفوار الهدف الرابع إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو، لينتهي اللقاء بفوز كوت ديفوار 3 / 2.

مباراة كوت ديفوار والجابون في أمم أفريقيا

تشكيل كوت ديفوار أمام الجابون في أمم أفريقيا 2025

جاء تشكيل كوت ديفوار أمام الجابون في أمم أفريقيا 2025 كالتالي:

الحارس: ألبان لافون

الدفاع: كريستوفر أوبيري - عثمان ديوماندي - إيمانويل أجابادو - أرميل زوهوري

الوسط: جان ميشيل سيري - فرانك كيسي - كريست إناو أويلي

الهجوم: ويلفريد زاها - جان فيليب كراسو - عمر دياكاتي

ترتيب مجموعة الجابون وكوت ديفوار في أمم أفريقيا 2025

بتلك النتيجة يخطف منتخب كوت ديفوار صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، متساويا مع منتخب الكاميرون بنفس الرصيد وفارق الأهداف (+2)، إلا أن الأفيال تصدروا بعد بتسجيل 5 أهداف فيما سجل الكاميرون 4.

وصعد منتخب موزمبيق لدور الـ16 باحتلاله المركز الثالث بـ 3 نقاط، فيما ودع منتخب الجابون البطولة بدون أي نقطاط بعدما تلقى خسارتين أمام الكاميرون وموزمبيق قبل الخسارة اليوم أمام كوت ديفوار.

