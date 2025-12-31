بالباند وأنغام الموسيقى، احتفالات الكريسماس على ضفاف النيل بالمنصورة (فيديو وصور)

18 حجم الخط

أجرت “فيتو” بثا مباشرا تحت عنوان “بالباند وأنغام الموسيقى.. سهرة كريسماس على ضفاف النيل بالمنصورة”.

ورصدت فيتو أغاني الزمن الجميل على العود وانسجام الجماهير معها على ضفاف النيل.

فيما أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “أجواء كريسماس وسيلفي تحت الأضواء في مكتبة مصر العامة بالدقهلية”.

ورصدت فيتو أجواء الاحتفالات داخل مكتبة مصر العامة وحرصت الفتيات علي التقاط الصور السيلفي كأبرز مظاهر الاحتفالات تحت الأضواء وبجوار شجر الكريسماس.

وعبرت فتيات وشباب المنصورة عن أمانيهم في عام 2026 ونجاحهم في دراستهم كل في فصله الدراسي وكليته كما تمنى آخرون السفر للخارج وخاصة تركيا، وتمنت فتاة أن تمتلك آيفون.

ومن جانبه، كشف الدكتور حمودة الجزار وكيل صحة الدقهلية عن خطة المديرية ورفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية على مستوى محافظة الدقهلية بمناسبة الاحتفال برأس السنة، عطلة الكريسماس.

غرف عمليات بصحة الدقهلية

وأوضح في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أنه تم انعقاد لجنة الأزمات بالمديرية برئاسته، وتشكيل غرفة طوارئ (وقائي - علاجي) بالمديرية على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال جميع البيانات والمتابعة المستمرة لأي أحداث طارئة.

رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية



كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتنسيق مع جميع رؤساء المراكز ( المدن - الأحياء )، وانتشار فرق التواصل المجتمعي على أماكن التجمعات من المنتزهات ومحيط الكنائس للتوعية الصحية والإعلان عن أماكن تواجد فرق المبادرات الرئاسية المنتشرة بجانب الكنائس والحدائق العامة



فرق مبادرات الصحة العامة في محيط الكنائس

وشدد على تواجد فرق مبادرات الصحة العامة في محيط الكنائس أيام الأعياد والاحتفالات، وتواجد سيارات العيادات المتنقلة في أماكن التجمعات والحدائق العامة والمتنزهات، والتأكد من جاهزية فرق الانتشار السريع وتمركزها بكل ( مستشفي - إدارة صحية ) للتحرك الفوري عند تلقي اي بلاغ



وأشار إلى تمركز العيادات المتنقلة أمام الكنائس الكبري بجميع المراكز التابعة لمحافظة الدقهلية بها فرق طبية تقدم خدمات المبادرات الرئاسية، والتأكد من تدريب العاملين على خطة انقطاع التيار الكهربي والتأكد من كفاءة المولدات الكهربائية وتواجد المواد البترولية اللازمة للتشغيل .





كما تم تشكيل غرفة طوارئ بالإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية ، وتشكيل غرفة طوارئ بكل إدارة صحية وبرئاسة مدير الإدارة والوكيل الوقائي والتواصل الدائم بغرفة طوارئ المديرية على مدار الـ 24 ساعة ورفع درجة الاستعداد بجميع الاقسام الوقائية بتكليف النوبتجيات على مستوى الإدارات الصحية



ورفع درجة الاستعداد القصوى لجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة (وقائية - رعاية أولية)، واختيار مكتب صحة ثان المنصورة للعمل على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال حالات الوفاة بالمستشفيات، واستمرار تقديم جميع الخدمات الطارئة الوقائية خلال فترة الاحتفالات، ورفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية مع رفع درجة الاستعداد بجميع الاقسام العلاجية بالمديرية وتكثيف النوبتجيات على مستوى المستشفيات



كما تم تجهيز جميع العيادات المتنقلة بجميع المراكز تحت الإشراف المباشر لمدير الإدارة الصحية ومسئولية مسئولي العلاجي بالإدارة، ومراجعة كافة الشبكات ( السولار – الغازات – المولدات )، وتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته بكميات اضافية، توفير مضادات السموم بالمستشفيات التي توجد بها مراكز علاج التسمم، توفير عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، زيادة عدد الأطباء النوبتجية بقسم الطوارئ إلى الضعف، التأكد من وجود أطباء وفنيين الأقسام المعاونة ( الأشعة – المعمل – بنك الدم ) خلال فترة رفع درجة الاستعداد، تجهيز كافة اجهزة قسم الطوارئ والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.