الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مكتبة مصر العامة بالدقهلية تنظم حفلا ترفيهيا وغنائيا للأطفال والشباب

حفل مكتبة مصر العامة
حفل مكتبة مصر العامة في المنصورة، فيتو

نظّمت مكتبة مصر العامة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية حفلًا ترفيهيًا وغنائيًا مميزًا، شهد حضورًا واسعًا من رواد والجمهور من مختلف الأعمار من الأطفال والكبار بمناسبة الإجازة الصيفية.

مكتبة مصر العامة تنظم حفلًا ترفيهيًا وغنائيًا حافلًا بالبهجة والإبداع للأطفال والشباب 

جاء ذلك في أجواء من البهجة والسرور تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية 
وإشراف الدكتورة رباب عبد المؤمن، مديرة المكتبة.
 

وتضمن الحفل باقة متنوعة من الفقرات الفنية والغنائية، ومسابقات ترفيهية وحركية قدمها رئيس قسم الأطفال بالمكتبة، دينا عرفات، وعرائس الماريونت والأراجوز قدّمها فريق مسرح مكتبة مصر من المواهب الشابة المتميزة، ومشاركة فريق الهلال الأحمر المصري بالدقهلية.

 

فقرات الحفل بمكتبة مصر العامة

وتضمن الجزء الثاني من الحفل فقرات غنائية مع فريق كورال مكتبة مصر، بقيادة المدرب محمد الفقي حيث نالت الفقرات الغنائية تفاعل واستحسان الحضور، ويأتي هذا الحفل ضمن جهود المكتبة المستمرة لتعزيز التواصل المجتمعي ونشر الثقافة والفنون.

الدعم المستمر والدائم للأنشطة الثقافية والفنية

وأكدت مديرة المكتبة حرص ودعم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المستمر والدائم للأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها المكتبة لأبناء المحافظة.
 

الفعاليات لدعم الطاقات الإبداعية لدى الشباب

وقد أعرب الحضور عن سعادتهم بالمستوى الفني والتنظيمي للحفل، مؤكدين أهمية هذه الفعاليات في دعم الطاقات الإبداعية لدى الشباب وتنمية الحس الفني والثقافي لدى الجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجازة الصيف التواصل المجتمعي البهجة والسرور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية مديرة المكتبة مختلف الاعمار مكتبة مصر العامة محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تطلق فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال (صور)

مكتبة مصر العامة بالزقازيق تكثف زيارتها لدور رعاية كبار السن والأيتام وذوي الهمم

محافظ دمياط يتفقد أنشطة مكتبة مصر العامة بعزبة البرج (صور)

مكتبة مصر الجديدة تناقش "العالم النفسي للنساء" الجمعة

الأكثر قراءة

بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية في المنيا

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.9%

براءة إمام عاشور من تهمة سب جاره في الدقهلية

10 صور لمحمد رمضان داخل محكمة الطفل أثناء حضوره جلسة معارضة ابنه

كارثة على الشرق الأوسط أقوى من الانفجار النووي، روسيا تحذر إسرائيل من استهداف محطة بوشهر

بعد القبض عليه بتهمة تقديم فيديوهات خارجة، من هو "المذيع الفرفوش"؟

26 يونيو و3 يوليو إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة

القبض على "المذيع الفرفوش" بتهمة التحريض على الرذيلة ونشر محتوى خادش للحياء

خدمات

المزيد

سعر الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الخميس 19-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 19-6-2025 بالسوق المحلي

ارتفاع سعر الدولار في منتصف حركة تعاملات اليوم

الذهب يتراجع صباح اليوم الخميس 19 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة.. أطعمة تنشط الذاكرة وتحسن سرعة الاستيعاب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغزال في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

آل البيت النبوي في مصر.. فاطمة بنت الحسن الأنور شقيقة السيدة نفيسة

تفسير رؤية سماع الأذان وعلاقتها بالابتعاد عن الذنوب والمعاصى

المزيد
الجريدة الرسمية