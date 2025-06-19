مكتبة مصر العامة بالدقهلية تنظم حفلا ترفيهيا وغنائيا للأطفال والشباب

نظّمت مكتبة مصر العامة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية حفلًا ترفيهيًا وغنائيًا مميزًا، شهد حضورًا واسعًا من رواد والجمهور من مختلف الأعمار من الأطفال والكبار بمناسبة الإجازة الصيفية.

مكتبة مصر العامة تنظم حفلًا ترفيهيًا وغنائيًا حافلًا بالبهجة والإبداع للأطفال والشباب

جاء ذلك في أجواء من البهجة والسرور تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

وإشراف الدكتورة رباب عبد المؤمن، مديرة المكتبة.



وتضمن الحفل باقة متنوعة من الفقرات الفنية والغنائية، ومسابقات ترفيهية وحركية قدمها رئيس قسم الأطفال بالمكتبة، دينا عرفات، وعرائس الماريونت والأراجوز قدّمها فريق مسرح مكتبة مصر من المواهب الشابة المتميزة، ومشاركة فريق الهلال الأحمر المصري بالدقهلية.

فقرات الحفل بمكتبة مصر العامة

وتضمن الجزء الثاني من الحفل فقرات غنائية مع فريق كورال مكتبة مصر، بقيادة المدرب محمد الفقي حيث نالت الفقرات الغنائية تفاعل واستحسان الحضور، ويأتي هذا الحفل ضمن جهود المكتبة المستمرة لتعزيز التواصل المجتمعي ونشر الثقافة والفنون.

الدعم المستمر والدائم للأنشطة الثقافية والفنية

وأكدت مديرة المكتبة حرص ودعم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المستمر والدائم للأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها المكتبة لأبناء المحافظة.



الفعاليات لدعم الطاقات الإبداعية لدى الشباب

وقد أعرب الحضور عن سعادتهم بالمستوى الفني والتنظيمي للحفل، مؤكدين أهمية هذه الفعاليات في دعم الطاقات الإبداعية لدى الشباب وتنمية الحس الفني والثقافي لدى الجمهور.

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