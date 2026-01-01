النيابة تطلب التحريات حول العثور على جثة شخص أسفل عقار بعزبة الهجانة

الخميس 01 يناير 2026
فتحت  نيابة مدينة نصر تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة شخص أسفل أحد العقارات بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، وأمرت بإعداد تقرير مفصل من الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة الانتهاء من التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكان  مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد تلقى بلاغًا من  إدارة شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة أسفل عقار بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن الشخص المعثور على جثته سقط من الطابق العاشر في ظروف غامضة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

 

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

 

 الطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

 

دور الطب الشرعي

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.


وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

