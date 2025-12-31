كوت ديفوار يواجه الجابون بحثا عن صدارة مجموعته بأمم إفريقيا

18 حجم الخط

كأس أمم إفريقيا 2025، يلتقي اليوم الأربعاء، منتخب الجابون نظيره منتخب كوت ديفوار “الأفيال” على ملعب مراكش في التاسعة مساء ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان منتخب كوت ديفوار استهل حملة الدفاع عن لقب كأس أمم إفريقيا بفوز ثمين على موزمبيق بهدف دون رد وتعادل مثير مع أسود الكاميرون في ثاني مواجهاته.



وأشعلت نتيجة مباراة الكاميرون وكوت ديفوار في تحديد هوية الفريق المتأهل إلى الأدوار الإقصائية من المجموعة بسبب فارق النقطة الواحدة بين الفريقين ومنتخب موزمبيق الذي حقق انتصارًا قويًّا على حساب الجابون بنفس المجموعة.

موقف المجموعة السادسة في أمم إفريقيا 2025

ويتواجد منتخب كوت ديفوار فى صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز فى مباراة والتعادل في مثلها وتسجيل هدفين وتلقى هدف.



بينما يحل منتخب الكاميرون فى المركز الثانى بنفس الرصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها وتسجيل هدفين وتلقى هدف.



وحجز منتخب موزمبيق المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز فى مباراة وخسارة مثلها وتسجيل 3 أهداف وتلقى مثلهم.



ويحل منتخب الجابون بقيادة نجمه أوباميانج فى ذيل ترتيب المجموعة برصيد صفر من النقاط بعد الخسارة فى المباراتين وتسجيل هدفين وتلقى 4 أهداف.

ويسعي منتخب ساحل العاج بقيادة إيمرس فاي في إنهاء لقاء اليوم مبكرًا لحجز مقعد أول المجموعة السادسة فيما يرغب منتخب الجابون يقيادة المدير الفني تييري مويوما في الخروج بنتيجة إيجابية لحفظ ماء الوجه لأن الجابون ليس لديه ما سيخسره بعد تأكد خروجه من البطولة.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة في أمم إفريقيا من المجموعات الست بالدور الأول إلى الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.