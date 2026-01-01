رابط التقديم في التصفيات الأولية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

18 حجم الخط

قالت وزارة الأوقاف، إن الراغبين في التقدم للتصفيات الأولية لأي فرع من فروع المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثالثة والثلاثين، عليهم التقدم في موعد أقصاه ٣١ يناير ٢٠٢٦م، وذلك من خلال هذا الرابط.

اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بخدمة كتاب الله (عز وجل)

وأشارت الوزارة أن ذلك يأتي انطلاقًا من اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بخدمة كتاب الله (عز وجل)، والعناية بحفظه وترتيله وتجويده، وفهم مقاصده، تشرف الوزارة بتنظيم المسابقة العالمية الثالثة والثلاثين لعام (١٤٤٧ /١٤٤٨هـ - ٢٠٢٦ /٢٠٢٧م) في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وفهم مقاصده السامية، بما يُسهم في بناءِ الوعيِ القرآنيِّ، ومواجهةِ كلِّ ما يتعلَّقُ بمفاهيمِ التطرُّفِ

وذلك من خلالِ فهمِ كلامِ اللهِ تعالى على الوجهِ الصحيحِ، وإزالةِ ما قد يطرأ من التباسٍ أو إشكالٍ في تفسيرِ بعضِ الآياتِ، مع مراعاةِ الوسائلِ المُعِينَةِ على بيانِ معاني النصِّ القرآنيِّ الشريفِ، وإظهارهِ على وفقِ مرادِ اللهِ -عز وجل- من خلال بيان وجوهِ إعرابِ القرآن الكريم، ومعرفة أسبابِ النزولِ، وتوجيه القراءات القرآنية، وتعميق الوعي بخصائص القرآن الكريم ومقاصده؛ لما في ذلك من أثرٍ بالغٍ في فهمِ الهدايةِ العامةِ للقرآنِ الكريمِ، وتعزيزِ بناءِ الإنسانِ وصناعةِ الحضارةِ.



السيسي يوجه بصرف 850 ألف جنيه جوائز تشجيعية للمشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وفي وقت سابق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف جوائز تشجيعية قدرها 850 ألف جنيه للمشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الـ32 تقديرا لجهودهم ومشاركتهم المتميزة في حفظ وتلاوة كتاب الله، ودعمًا للموهوبين في هذا المجال على المستويين المحلي والدولي.

وقال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف:" أقف اليوم بغاية الفخر والسعادة والشموخ بالله ورسوله ثم بعزة وطني العظيم ثانيا، حيث تشرفت بإدارة المسابقة العالمية للقرآن الكريم والتي تنعقد برعاية الرئيس السيسي حيث عقدت المسابقة بإجادة وانتهت بخاتمة من السعادة، وها أنا أقف معتزا بهذه المسابقة.

وأضاف في كلمته خلال حفل الإعلان عن الفائزين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، أن المسابقة انعقدت بمشاركة وفود من أكثر من 70 دولة.

