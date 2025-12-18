محافظ الدقهلية يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

18 حجم الخط

كرّم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، أبناء الدقهلية الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي نظمتها وزارة الأوقاف المصرية، تقديرًا لتفوقهم المشرف ورفعهم اسم مصر ومحافظة الدقهلية في المحافل الدولية.

تكريم مودة السباعي المركز الثاني عالميًا ومحمد محمود الثالث عالميا

وشمل التكريم الطالبة مودة السباعي محمود السباعي من منشأة البدوي بمركز طلخا، الحاصلة على المركز الثاني عالميًا، والطالب محمد محمود رفعت من محلة انجاق مركز شربين، الحاصل على المركز الثالث عالميًا، حيث منحهم المحافظ درع المحافظة، تعبيرًا عن فخره واعتزازه بما حققوه من إنجاز قرآني رفيع، كما منح كل منهما نسخة من القرآن الكريم "المصحف الشريف" هدية شخصية منه تكريما لهما.

حوارا أبويا مع الفائزين واستمع إلى بعض من تلاوات القرآن

وأجرى محافظ الدقهلية حوارا أبويا مع الفائزين واستمع إلى بعض من تلاوات القرآن، معبرا عن سعادته لهذا المستوى المتميز، ومعربا عن خالص تهانيه للفائزين وأسرهم، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس ثمرة الاجتهاد والمثابرة، والدعم الأسري والتربوي، ويجسد المكانة المتميزة لأبناء الدقهلية في حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته.

الفوز صعب لكن الحفاظ عليه أكثر صعوبة

وقال محافظ الدقهلية إن " الفوز صعب لكن الحفاظ عليه أكثر صعوبة" وحثهم على استمرار التميز والتفوق، مؤكدًا استمراره بشكل شخصي في دعم كل النماذج المضيئة من أبناء المحافظة في مختلف المجالات، وذلك بحضور الدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمد فرج مدير إدارة غرب المنصورة، والدكتور أحمد شرف إمام مسجد النصر بالمنصورة.

