الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم، فيتو
18 حجم الخط

 كرّم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، أبناء الدقهلية الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي نظمتها وزارة الأوقاف المصرية، تقديرًا لتفوقهم المشرف ورفعهم اسم مصر ومحافظة الدقهلية في المحافل الدولية.

تكريم مودة السباعي المركز الثاني عالميًا ومحمد محمود الثالث عالميا 

 وشمل التكريم الطالبة مودة السباعي محمود السباعي من منشأة البدوي بمركز طلخا، الحاصلة على المركز الثاني عالميًا، والطالب محمد محمود رفعت من محلة انجاق مركز شربين، الحاصل على المركز الثالث عالميًا، حيث منحهم المحافظ درع المحافظة، تعبيرًا عن فخره واعتزازه بما حققوه من إنجاز قرآني رفيع، كما منح كل منهما نسخة من القرآن الكريم "المصحف الشريف" هدية شخصية منه تكريما لهما.

حوارا أبويا مع الفائزين واستمع إلى بعض من تلاوات القرآن

وأجرى محافظ الدقهلية حوارا أبويا مع الفائزين واستمع إلى بعض من تلاوات القرآن، معبرا عن سعادته لهذا المستوى المتميز، ومعربا عن خالص تهانيه للفائزين وأسرهم، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس ثمرة الاجتهاد والمثابرة، والدعم الأسري والتربوي، ويجسد المكانة المتميزة لأبناء الدقهلية في حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته.

 

الفوز صعب لكن الحفاظ عليه أكثر صعوبة

وقال محافظ الدقهلية إن " الفوز صعب لكن الحفاظ عليه أكثر صعوبة" وحثهم على استمرار التميز والتفوق، مؤكدًا استمراره بشكل شخصي في دعم كل النماذج المضيئة من أبناء المحافظة في مختلف المجالات، وذلك بحضور الدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمد فرج مدير إدارة غرب المنصورة، والدكتور أحمد شرف إمام مسجد النصر بالمنصورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاوقاف المصرية المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمكتبه بديوان عام المحافظة ديوان عام المحافظة غرب المنصورة لمسابقة العالمية للقرآن الكريم مسجد النصر بالمنصورة وزارة الأوقاف المصرية

مواد متعلقة

كامل الوزير: نستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالي الناتج المحلي

من كم اقترضنا إلى كيف ندير الدين، خبير اقتصادي يحدد جوهر التحول في الإدارة المالية

مجموعة المنصور للسيارات توقع اتفاقية استراتيجية مع جنرال موتورز مصر وARRW لتوريد 1500 سيارة شيفروليه أوبترا المجمعة محليًا

مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يشيد بجهود الهلال الأحمر المصري

الأكثر قراءة

كواليس لقاء أحمد العوضي مع إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" (صور)

"الوطنية للانتخابات" تعلن أسماء المرشحين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي

إلغاء مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب بسبب استمرار سقوط الأمطار الغزيرة

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 18- 12- 2025 (تحديث لحظي)

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو بالجيزة

تأجيل انطلاق الشوط الثاني من مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب بسبب الأمطار (فيديو)

ضم سواحل الصومال وأريتريا وجيبوتي لـ إثيوبيا، خريطة آبي أحمد الجديدة تشعل غضب المنطقة

إطلاق أول معرض فرنشايز مصري سعودي دولي في أبريل المقبل

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بمواجهة المشاكل والأزمات

ما معنى «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله»؟ (فيديو)

في اليوم العالمي للغة العربية، 12 آية تؤكد شرف وعلو منزلة لغة الضاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads