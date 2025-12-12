محافظ الدقهلية يهنئ أبناء المحافظة لفوزهم في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

18 حجم الخط

يتقدم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، خالص التهنئة والتقدير لأبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، وأن يجعل الله القرآن شاهدًا لهم ورفعةً في الدنيا والآخرة.

محافظ الدقهلية يهنئ أبناء الدقهلية الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأعرب محافظ الدقهلية عن بالغ سعادته وفخره بفوز الطالبة مودة السباعي محمود السباعي من منشأة البدوي مركز طلخا بالمركز الثاني، وفوز الطالب محمد محمود رفعت محمد مركز شربين بالمركز الثالث على مستوى العالم.

التفوق يعكس ثمرة الجهد المبارك من أبنائنا الناشئة ودعم أسرهم

وأكد المحافظ أن هذا التفوق يعكس ثمرة الجهد المبارك من أبنائنا الناشئة ودعم أسرهم، ويجسد الريادة القرآنية لمحافظة الدقهلية، التي لا تدّخر جهدًا في رعاية الموهوبين وحفظة كتاب الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.