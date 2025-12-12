السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يهنئ أبناء المحافظة لفوزهم في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

محافظ الدقهلية، فيتو
محافظ الدقهلية، فيتو
18 حجم الخط

 يتقدم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، خالص التهنئة والتقدير لأبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، وأن يجعل الله القرآن شاهدًا لهم ورفعةً في الدنيا والآخرة.

محافظ الدقهلية يهنئ أبناء الدقهلية الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأعرب محافظ الدقهلية عن بالغ سعادته وفخره بفوز الطالبة مودة السباعي محمود السباعي من منشأة البدوي مركز طلخا بالمركز الثاني، وفوز الطالب محمد محمود رفعت محمد مركز شربين بالمركز الثالث على مستوى العالم.

التفوق يعكس ثمرة الجهد المبارك من أبنائنا الناشئة ودعم أسرهم

 

وأكد المحافظ أن هذا التفوق يعكس ثمرة الجهد المبارك من أبنائنا الناشئة ودعم أسرهم، ويجسد الريادة القرآنية لمحافظة الدقهلية، التي لا تدّخر جهدًا في رعاية الموهوبين وحفظة كتاب الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المسابقة العالمية للقرآن الكريم رعاية الموهوبين حفظة كتاب الله المسابقة العالمية للقرآن محافظ الدقهلية لمسابقة العالمية للقرآن الكريم مستوي العالم مركز طلخا مركز شربين محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

بعد الخسارة من إنبي، لعنة كأس عاصمة مصر تواصل مطاردة الأهلي

قرار جديد في مصرع أسرة مكون من 5 أشخاص بسبب تسريب غاز ببولاق الدكرور

وزير الرياضة يشهد ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية غدا

أخبار مصر اليوم: نقيب الفلاحين يتوقع ارتفاع سعر الطماطم لـ 15 جنيها.. أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير.. شروط التقديم على وظائف الشئون القانونية بشركة مصر للطيران

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي بعد مرور 75 دقيقة

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

صدمة للأهلي، الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلن إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي

ياسمين عبد العزيز تكشف ضريبة الشهرة على حياتها الشخصية والعائلية

الكشف عن تشكيل الإمارات لمواجهة الجزائر في كأس العرب

بعد وعكته الصحية، تصفيق حار للموسيقار عمر خيرت خلال حفله بالأوبرا (فيديو)

قائمة منتخب مصر النهائية في كأس أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

بمشاركة مصطفى محمد، أنجيه يفوز على نانت 4-1 في الدوري الفرنسي

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدجاج في المنام وعلاقتها بالحصول على فرصة عمل خارج البلاد

إعلان نتائج الحلقة التاسعة من دولة التلاوة وتأهل 5 متسابقين للمرحلة المقبلة (فيديو)

دولة التلاوة، محمد كامل يملأ القلوب نورًا وطمأنينة بقراءة من سورة يس (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads