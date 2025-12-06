جبران: المسابقة العالمية للقرآن الكريم منبر عالمي ينشر رسالة النور والهداية

18 حجم الخط

شهد محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، انطلاق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الـ32، والمنعقدة خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحمل اسم القارئ القدير الشيخ الشحات محمد أنور، أحد أبرز أعلام دولة التلاوة المصرية.

وجاءت مشاركة وزير العمل إلى جانب عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وفي مقدمتهم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، وعدد من القيادات والشخصيات العامة.

وأكد الوزير محمد جبران أن رعاية الدولة لهذه المسابقة الدولية يعكس اهتمام القيادة السياسية بإحياء روح دولة التلاوة المصرية وإبراز المواهب القرآنية الشابة، ودعم القوى الناعمة المصرية التي طالما حملت مشعل الوسطية والاعتدال عبر التاريخ..

وثمّن «جبران» الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات الدولة لتنظيم المسابقة، مشيرًا إلى أن تزامنها هذا العام مع النجاح الواسع لبرنامج «دولة التلاوة» يعكس حالة الازدهار التي يشهدها فن التلاوة في مصر، ويعيد الاعتبار للمدرسة المصرية الأصيلة في الأداء القرآني..

وأشار وزير العمل إلى أن المسابقة، التي يشارك فيها متسابقون من أكثر من 70 دولة، تُعد منبرًا عالميًا ينشر رسالة النور والهداية، ويعزز من مكانة مصر الرائدة في خدمة القرآن الكريم ورعاية قرائه وحفظته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.