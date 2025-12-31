صحة قنا تعلن تفاصيل خطة التأمين الطبي الشاملة لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق وكيل وزارة الصحة بقنا عن خطة التأمين الطبي الشاملة لاحتفالات عيد الميلاد المجيد وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خلال الاحتفال.

وأوضح وكيل الوزارة أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القُصوى بجميع مستشفيات المديرية مع التأكد من جاهزية أقسام الطوارئ والأقسام الحرجة بها إلي جانب توافر الأطقم الطبية النوبتجية وتوفير مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاتها، فضلًا عن الاطمئنان على كفاءة مولدات الكهرباء، إلى جانب تجهيز فرق الانتشار السريع للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

استعدادات لاستقبال عيد الميلاد المجيد

وأشار وكيل الوزارة إلى إنتشار فرق التأمين الطبي والفرق الصحية بجميع مراكز ومدن المحافظة بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات والمتنزهات والحدائق العامة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية للمواطنين على مدار فترة الاحتفالات.

وأضاف أن فرق الرعاية الأساسية والمبادرات الرئاسية تشارك بفاعلية خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد من خلال تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ودعم صحة المرأة، إلى جانب دور فرق التثقيف الصحي في توعية المواطنين ونشر المفاهيم الصحية السليمة والتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة وقضايا صحة المرأة.

وفي إطار الإجراءات الوقائية، شدد وكيل الوزارة على تكثيف الرقابة الصحية على الأغذية من خلال فرق مشتركة من مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية، لضمان سلامة الغذاء المعروض للمواطنين، مع إستمرار جهود مكافحة ناقلات الأمراض وتكثيف المرور الوقائي والإشراف الصحي على أماكن التجمعات.

كما تم التأكد من توافر مخزون استراتيجي كافٍ من الطعوم والأمصال بجميع المستشفيات والإدارات الصحية ورفع درجة الإستعداد بالغرف الوقائية لتلقي البلاغات على مدار الساعة، مع التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لرصد أي حالات اشتباه في التسمم الغذائي والتعامل معها فورًا

فيما أكد وكيل الوزارة علي أن غرفة الطوارئ بديوان عام المديرية تعمل على مدار الساعة، برئاسة وكيل الوزارة، وبمشاركة القيادات التنفيذية بالمديرية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي، وضمان سرعة الاستجابة السريعة والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات بما يضمن سلامة وأمن المواطنين خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بتكثيف الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية خلال فترة عيد الميلاد المجيد.

