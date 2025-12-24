الخميس 25 ديسمبر 2025
حوادث

طلقها واتجوز عليها.. ربة منزل تنهي حياة طليقها بشبرا الخيمة

ضبط ربة،فيتو
شهدت منطقة مسطرد، بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جريمة قتل مأساوية، بعدما أقدمت ربة منزل على إنهاء حياة طليقها بطعنة نافذة بسلاح أبيض «سكين» داخل محل عمله، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية عقب انفصالهما، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.

محافظ القليوبية: انتهاء توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي

محافظ القليوبية يستقبل الطفلة الفلسطينية ريتاج ويوافق فورًا على التحاقها بالتعليم الأزهري

طلقها واتجوز  عليها.. ربة منزل تنهي حياة طليقها بشبرا الخيمة 

تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص على يد طليقته بمنطقة مسطرد.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة المدعو أحمد. ح 37 عامًا، تاجر أدوات كهربائية، مقيم بمنطقة مسطرد، مصابًا بطعنة نافذة بالكتف الأيسر أودت بحياته.

التحريات في قتل ربة منزل لطليقها.. تزوج عليها 

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة، وتُدعى أسماء. ع، 35 عامًا، ربة منزل ومقيمة بمنطقة مسطرد، توجهت إلى محل عمل طليقها يوم الواقعة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء، على خلفية تطليقه لها منذ 10 أيام، وعلمها بزواجه من أخرى عقب الطلاق، فسحبت سكينا من داخل المحل ووجهت له طعنة واحدة نافذة بالكتف الأيسر، أودت بحياته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم  من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب تلك الواقعة، مؤكدة أن الجريمة وقعت إثر تعدي المجني عليه عليها بالضرب داخل محل عمله.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى  ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، مع مباشرة التحقيقات في الواقعة.

