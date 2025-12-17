أسامة ربيع يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع الموانئ الناميبية للتعاون بمجالات التطوير

18 حجم الخط

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ونانجيولا هاميونيلا رئيس هيئة الموانئ الناميبية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمهندس عبد الحكيم عبد الناصر، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

تبادل الخبرات بين الجانبين

تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات وتعزير التعاون الثنائي في عدة مجالات أبرزها أعمال الإنشاءات البحرية، وبيع وتأجير الوحدات البحرية، بالإضافة إلى التدريب البحري المُتقدم من خلال أكاديميات التدريب البحري والمحاكاة التابعة لقناة السويس.

جاهزية هيئة قناة السويس للتعاون المثمر بين الجانبين

وأكد الفريق أسامة ربيع على جاهزية هيئة قناة السويس للتعاون المثمر والبناء مع هيئة الموانئ الناميبية في ضوء توسع مشروعات الهيئة الخارجية وسعيها لفتح أسواق جديدة والانفتاح على القارة الإفريقية.

جانب من التوقيع، فيتو

جانب من التوقيع، فيتو

وأوضح رئيس الهيئة أن جهود هيئة قناة السويس نجحت في تطوير ميناء سرت الليبي وإعادة افتتاحها بعد 14 عامًا من الإغلاق لتكون باكورة ناجحة للمشروعات الخارجية مع الدول الصديقة والشقيقة.

ووجه رئيس الهيئة بتقديم الدعم الكامل وتيسير الإجراءات اللازمة لبدء التعاون الفعلي في المشروعات المختلفة، لافتًا في هذا الصدد إلى امتلاك الهيئة منظومة متكاملة لتقديم الخدمات البحرية واللوجيستية من خلال ترسانات وشركات الهيئة التابعة.

جانب من الزيارة، فيتو

من جانبها، أعربت نانجيولا هاميونيلا رئيس هيئة الموانئ الناميبية عن تطلعها للتعاون مع هيئة قناة السويس لتنفيذ خطة التطوير الطموحة لموانئ ناميبيا التي تعد الأكبر في غرب أفريقيا، مؤكدة أن التعاون يعكس قوة العلاقات بين مصر وناميبيا وسيساهم في دعم العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم تعد فرصة جيدة لاستشراف فرص التعاون في مجالات العمل المُختلفة، مُشيدة بتنوع وتعدد إمكانيات وقدرات الهيئة في مجالات التصنيع البحري وأعمال الإنشاءات البحرية والتدريب.

وأشارت رئيس هيئة الموانئ الناميبية إلى أن التكنولوجيا المُتقدمة وسابقة الخبرات التي تمتلكها هيئة قناة السويس في المجالات المُختلفة ستساهم في تعزيز وتسريع الجهود التنموية المنشودة في موانئ ناميبيا بدلا من الاعتماد على الخبرات والكوادر الأجنبية ونقل التكنولوجيا من قارات أخرى.

وقع مذكرة التفاهم، المهندس نشأت نصر الدين مدير إدارة التحركات، َو أندرياس كانيمي الرئيس التنفيذي لهيئة الموانئ الناميبية.

شملت الزيارة، مشاهدة اصطفاف عدد من الوحدات البحرية المختلفة من إنتاج الترسانات والشركات التابعة لهيئة قناة السويس، بالإضافة إلى تفقد مصنع البنتونات العائمة والشمندورات الخرسانية بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، ثم زيارة أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة للهيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.