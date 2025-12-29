الفريق أسامة ربيع يكرم قيادات هيئة قناة السويس والعاملين المحالين للتقاعد

18 حجم الخط

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، احتفالية تكريم 311 من قيادات الهيئة والعاملين الذين بلغوا سن التقاعد القانوني بإدارات الهيئة المختلفة، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، وقيادات صندوق التأمين الخاص، وأسر العاملين المُحالين للتقاعد، وذلك بالصالة المغطاة لـ هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

بدء فاعلية التكريم

استهلت فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

جانب من مراسم التكريم، فيتو

جانب من مراسم التكريم، فيتو

كلمة الفريق أسامة ربيع

وفي كلمته، وجه الفريق أسامة ربيع الشكر والتقدير لرجال هيئة قناة السويس، تقديرًا وعرفانًا لما بذلوه من جهدٍ مُثمر خلال مسيرتهم المهنية المشرفة، في رحلة عطاء وكفاح طويلة تميزت بالإخلاص والتفاني في العمل، في سبيل الارتقاء بمكانة القناة وتعزيز ريادتها للطرق البحرية عالميًا.

تقدير الهيئة لدور أبنائها المخلصين

وأكد الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تُثمن دور أبنائها المخلصين وإسهاماتهم الجليلة في إعلاء شأن الهيئة، مؤكدا أن قناة السويس لن تنسى أبناءها في ضوء التزامها الثابت بتوفير كافة سبل الرعاية والراحة، لمن بلغوا سن التقاعد من خلال منظومة متكاملة للخدمات الاجتماعية والصحية التابعة للهيئة.

جانب من مراسم التكريم، فيتو

جانب من مراسم التكريم، فيتو

جانب من مراسم التكريم، فيتو

ومن جانبه، أعرب الدكتور منتصر خليل، مدير الإدارة المالية، عن خالص اعتزازه وتقديره لمسيرة الزملاء المحالين للتقاعد الذين قدموا خلال رحلة العمل الطويلة صورة مُشرفة لهيئة قناة السويس وضربوا أروع الأمثلة في العطاء والأمانة والشرف، مما أسهم في الارتقاء بمنزلة قناة السويس بين المؤسسات العالمية العاملة في قطاع الشحن البحري.

ومن جهته، ثمن المحاسب محمد حمودة رئيس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة، الدعم الكامل من رئيس الهيئة للصندوق، وحرصه على إتاحة كافة السُبل لتوفير حياة كريمة لأرباب المعاشات وأسرهم تقديرًا لمشوارهم الحافل بالإخلاص والعطاء حتى أصبحوا نموذجًا يحتذى به في الوطنية والعطاء المخلص في خدمة قناة السويس.

في ختام الاحتفالية، حرص الفريق أسامة ربيع على تحية العاملين المُحالين للتقاعد بإدارات الهيئة المختلفة ومشاركتهم هذه الذكرى الغالية من خلال التقاط مجموعة من الصور التذكارية تقديرًا واعتزازًا بجهدهم خلال السنوات الماضية.

